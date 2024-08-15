По состоянию на 14 августа на пенсионные выплаты Пенсионный фонд направил 35 млрд грн. Об этом говорится в сообщении Фонда.
Пенсионный фонд направил 35 миллиардов на пенсии за август
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Сколько профинансировано
- на пенсионные выплаты — 35 млрд грн, в том числе через АО «Укрпочта» — 7,4 млрд грн, через уполномоченные банки — 27,6 млрд грн;
- на выплату жилищных субсидий и льгот — 1336 млн грн.;
- страховых выплат — 1911,6 млн грн, в том числе на оплату больничных — 756,4 млн грн.
В августе предоставлено 477 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
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Источник: Минфин
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