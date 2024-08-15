Национальный банк Украины установил на 15 августа 2024 официальный курс гривны на уровне 41,3262 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.
Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на две копейки
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Валютный рынок
НБУ на 15 августа установил официальный курс евро на уровне 45,54 грн (на 14 августа было установлено на уровне 45,19 грн). Европейская валюта подорожала на 35 копеек.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1
заниматься манипуляциями
и жонглировать словами…
Когда под конец торговой сессии курс $ выше, чем оф.курс НБУ на завтра — вы всегда озвучиваете курс конца торговой сессии.
Когда под конец торговой сессии курс $ ниже, чем оф курс НБУ на завтра — вы всегда озвучиваете оф.курс НБУ.
Когда доллар дорожает, вы пишите о росте стоимости доллара.
Когда доллар дешевеет, вы все равно пишите о росте, но теперь гривны.
Уважаемая редакция — ваши потуги использовать в своих текстах о валюте только один термин «рост» выглядят не профессионально, а иногда даже довольно смешно…
P.S. Я понимаю, что мне если и ответят, то напишут, что «мы так видим» или «у нас так принято», но ведь вы самый читаемый украинский интернет-ресурс о валюте и финансах, так может стоит повышать планку требований к себе любимым и использовать общепринятые термины, как «дорожать» или «дешеветь», а не только один «рост» на все случаи жизни.