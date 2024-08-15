Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на две копейки

Национальный банк Украины установил на 15 августа 2024 официальный курс гривны на уровне 41,3262 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Валютный рынок

НБУ на 15 августа установил официальный курс евро на уровне 45,54 грн (на 14 августа было установлено на уровне 45,19 грн). Европейская валюта подорожала на 35 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.