Национальный банк Украины установил на 14 августа 2024 официальный курс гривны на уровне 41,3464 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 6 копеек.
Официальный курс: НБУ снизил курс гривны на 6 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 14 августа установил официальный курс евро на уровне 45,19 грн (на 13 августа было установлено на уровне 45,10 грн). Европейская валюта подорожала на 9 копеек.
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Источник: Минфин
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