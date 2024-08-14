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14 августа 2024, 17:48 Читати українською

Mars покупает производителя чипсов Pringles за $36 миллиардов

Американская компания Mars согласилась приобрести известного производителя сухих завтраков Kellanova за почти $36 млрд, объединив две крупные пищевые компании и сделав это соглашение одним из крупнейших в этом году. Об этом сообщает Bloomberg.

Американская компания Mars согласилась приобрести известного производителя сухих завтраков Kellanova за почти $36 млрд, объединив две крупные пищевые компании и сделав это соглашение одним из крупнейших в этом году.
Фото: instagram.com/pringles

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Mars заплатит наличными $83,50 за акцию Kellanova, производителя чипсов Pringles и вафель Eggo, говорится в совместном заявлении компаний.

Акции Kellanova выросли на 8,7% в ходе торгов перед открытием бирж в США.

Отмечается, что сейчас индустрия упакованных пищевых продуктов переживает непростые времена на фоне уменьшения продаж, замедления темпов своего роста и ослабления спроса со стороны потребителей в мире.

Кроме того, компании ищут инновации и новые рынки, чтобы увеличить продажи, поскольку покупатели начинают отказываться от их товаров из-за роста цен.

У Kellanova дела лучше, чем у большинства ее конкурентов, благодаря ряду высоких прибылей, поскольку в конце прошлого года она отделилась от компании WK Kellogg Co.

Для Mars покупка компании Kellanova поможет диверсифицировать портфель шоколадных изделий от какао, цены на которые в этом году выросли до исторического уровня.

Kellanova также поможет Mars увеличить объемы продаж на международных рынках.

После закрытия сделки Kellanova станет частью подразделения Mars Snacking, которое компания планирует удвоить в течение следующего десятилетия.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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