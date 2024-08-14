В июле потребительские настроения украинцев улучшились — исследование

Индекс текущего положения вырос на 2,9 п. до 53,8 пункта. Индекс экономических ожиданий в июле вырос на 7,3 п. и составляет 80,9 пункта.

В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 0,7 п. и составляет 125 п.

Индекс инфляционных ожиданий остался на уровне предыдущего месяца.

Индекс девальвационных ожиданий вырос на 2,8 п. и составляет 169,8 п.

«После многомесячного падения всех ключевых показателей потребительской уверенности мы видим тенденцию к восстановлению в июле 2024 года. В июле мы наблюдаем значимое повышение как потребительских настроений населения, так и более положительную оценку экономических ожиданий. Индекс текущего положения без значимых изменений, и в целом сопоставимый с аналогичным периодом в прошлом году», — комментируют аналитики Info Sapiens.