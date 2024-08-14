Индекс потребительских настроений украинцев в июле 2024 г. вырос на 7,3 пункта и составляет 70,1 п. Выросли все компоненты индикатора. Об этом говорится в данных ежемесячного исследования компании Info Sapiens.
В июле потребительские настроения украинцев улучшились — исследование
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Как изменились показатели
Индекс текущего положения вырос на 2,9 п. до 53,8 пункта. Индекс экономических ожиданий в июле вырос на 7,3 п. и составляет 80,9 пункта.
В июле показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 0,7 п. и составляет 125 п.
Индекс инфляционных ожиданий остался на уровне предыдущего месяца.
Индекс девальвационных ожиданий вырос на 2,8 п. и составляет 169,8 п.
«После многомесячного падения всех ключевых показателей потребительской уверенности мы видим тенденцию к восстановлению в июле 2024 года. В июле мы наблюдаем значимое повышение как потребительских настроений населения, так и более положительную оценку экономических ожиданий. Индекс текущего положения без значимых изменений, и в целом сопоставимый с аналогичным периодом в прошлом году», — комментируют аналитики Info Sapiens.
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