Команда криптовалютной биржи OKX объявила о листинге токена DOGS. Об этом говорится в сообщении биржи в соцсети Х.
Криптобиржа OKX объявила о листинге токена DOGS
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Что известно
Согласно объявлению, он состоится 20 августа 2024 в 15:00 по киевскому времени. Функция депозита активов на биржу открыта с 14 августа.
📢 #NewListing #OKX will list $DOGS @realDogsHouse !— OKX (@okx) Август 14, 2024
🟢 $DOGS /USDT Spot trading begins at 12:00 PM on August 20th (UTC)
More: https://t.co/ruESEsZBWC pic.twitter.com/ckTENISQmG
История появления Dogs
Dogs — это мини-приложение в Telegram, которое, по сути, предлагает скоринг аккаунтов пользователей с последующим вознаграждением.
Суть проста — пользователь дает сервису доступ к своей учетной записи в мессенджере и в зависимости от возраста, а также некоторых других факторов получает определенную награду в токенах DOGS. Чем старше аккаунт — тем больше DOGS.
Вероятно, замысел в том, чтобы с помощью узнаваемого мемкоина сплотить сообщество лояльных пользователей Telegram, которое должно стать основой для новой экосистемы Dogs.
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