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14 августа 2024, 14:54 Читати українською

Криптобиржа OKX объявила о листинге токена DOGS

Команда криптовалютной биржи OKX объявила о листинге токена DOGS. Об этом говорится в сообщении биржи в соцсети Х.

Команда криптовалютной биржи OKX объявила о листинге токена DOGS.

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Что известно

Согласно объявлению, он состоится 20 августа 2024 в 15:00 по киевскому времени. Функция депозита активов на биржу открыта с 14 августа.

История появления Dogs

Dogs — это мини-приложение в Telegram, которое, по сути, предлагает скоринг аккаунтов пользователей с последующим вознаграждением.

Суть проста — пользователь дает сервису доступ к своей учетной записи в мессенджере и в зависимости от возраста, а также некоторых других факторов получает определенную награду в токенах DOGS. Чем старше аккаунт — тем больше DOGS.

Вероятно, замысел в том, чтобы с помощью узнаваемого мемкоина сплотить сообщество лояльных пользователей Telegram, которое должно стать основой для новой экосистемы Dogs.

Курс криптовалют к доллару

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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