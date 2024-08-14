Криптобиржа OKX объявила о листинге токена DOGS

Команда криптовалютной биржи OKX объявила о листинге токена DOGS. Об этом говорится в сообщении биржи в соцсети Х.

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Что известно

Согласно объявлению, он состоится 20 августа 2024 в 15:00 по киевскому времени. Функция депозита активов на биржу открыта с 14 августа.

История появления Dogs

Dogs — это мини-приложение в Telegram, которое, по сути, предлагает скоринг аккаунтов пользователей с последующим вознаграждением.

Суть проста — пользователь дает сервису доступ к своей учетной записи в мессенджере и в зависимости от возраста, а также некоторых других факторов получает определенную награду в токенах DOGS. Чем старше аккаунт — тем больше DOGS.

Вероятно, замысел в том, чтобы с помощью узнаваемого мемкоина сплотить сообщество лояльных пользователей Telegram, которое должно стать основой для новой экосистемы Dogs.