Военнообязанным мужчинам за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные, не будут выдавать и обменивать водительские права и регистрировать транспортные средства. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 13 августа.
Не обновившие данные мужчины за рубежом не смогут получить или обменять водительское удостоверение
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Подробности
Согласно постановлению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об обновлении персональных данных не будут предоставляться следующие административные услуги:
- прием документов для получения административных услуг по обмену водительского удостоверения, в том числе выданного впервые, или получение его после потери или похищения;
- приемку документов о государственной регистрации (перерегистрации), снятие с учета транспортных средств.
Также мужчинам международные почтовые отделения не будут пересылать водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 12
все одно вас там не будуть в бусік кидати
і таке ж саме питання до держави, нащо вам ті оновлення даних від тих хто за кордоном вважаєте що він раптом захоче повернутись і піти в ТЦК?
це все одно не актив вже, толку від тих даних
Щоб не помилятись щодо моїх думок — не треба вигадувати що я думаю та публічно озвучувати свої вигадки с твердженням що це мої думки.
Люди які за кордоном оновили свої дані — ніяким боком не можуть бути «загнані на війну» бо їм не можна вручити повістку, не передбачено це в законі. Тож це як раз ви будуєте свою теорію на власному юридичному невігластві.