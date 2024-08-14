Не обновившие данные мужчины за рубежом не смогут получить или обменять водительское удостоверение

Военнообязанным мужчинам за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные, не будут выдавать и обменивать водительские права и регистрировать транспортные средства. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 13 августа.

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Подробности

Согласно постановлению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об обновлении персональных данных не будут предоставляться следующие административные услуги:

прием документов для получения административных услуг по обмену водительского удостоверения, в том числе выданного впервые, или получение его после потери или похищения;

приемку документов о государственной регистрации (перерегистрации), снятие с учета транспортных средств.

Также мужчинам международные почтовые отделения не будут пересылать водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.