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14 августа 2024, 12:08 Читати українською

Не обновившие данные мужчины за рубежом не смогут получить или обменять водительское удостоверение

Военнообязанным мужчинам за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные, не будут выдавать и обменивать водительские права и регистрировать транспортные средства. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров от 13 августа.

Военнообязанным мужчинам за рубежом, которые не обновили военно-учетные данные, не будут выдавать и обменивать водительские права и регистрировать транспортные средства.
Фото: glavcom.ua

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Подробности

Согласно постановлению, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, в отношении которых в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов отсутствует информация об обновлении персональных данных не будут предоставляться следующие административные услуги:

  • прием документов для получения административных услуг по обмену водительского удостоверения, в том числе выданного впервые, или получение его после потери или похищения;
  • приемку документов о государственной регистрации (перерегистрации), снятие с учета транспортных средств.

Также мужчинам международные почтовые отделения не будут пересылать водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 12

+
+15
RichardW
RichardW
14 августа 2024, 12:22
#
Так держать! Так победим!
+
+15
potator
potator
14 августа 2024, 12:22
#
«Я вам ничего не должен»
+
+38
antey718
antey718
14 августа 2024, 12:36
#
Так! продовжуйте робити все щоб вони якомога швидше розірвали всі зв’язки з Україною. Цей уряд вміє ще щось окрім обмежень і заборон?
+
+15
nitrolog
nitrolog
14 августа 2024, 12:59
#
Не розумію невже важко оновити?
все одно вас там не будуть в бусік кидати
і таке ж саме питання до держави, нащо вам ті оновлення даних від тих хто за кордоном вважаєте що він раптом захоче повернутись і піти в ТЦК?
це все одно не актив вже, толку від тих даних
+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
14 августа 2024, 13:07
#
Ви нічого не розумієте. Майно треба інвентерезувати. Всі мають отримати обліковий номер і бути занесеними в книгу обліку. Совок корочше.
+
0
juular
juular
14 августа 2024, 13:41
#
Не совок, — а концлагерь
+
+15
Злий Інвестор
Злий Інвестор
14 августа 2024, 13:06
#
ОК, вони просто підуть в місцеву автошколу і здадуть на права. Проблема вирішена, а от злість до держави залишиться. Держава робить все, щоби лояльного населення з кожним рішенням ставало все меньше.
+
0
potator
potator
14 августа 2024, 13:41
#
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+
0
Три літри
Три літри
14 августа 2024, 13:36
#
Чергове тупи рішення
+
0
juular
juular
14 августа 2024, 13:40
#
Решение не тупое, а абсолютно рациональное (точнее одно из). Вы просто думаете из гуманных и человеческих ценностей и побуждений. А цель — проста: переписать, принудить, загнать «скот» на расширающуюся войну. Даже не простимулировать просто возвращение на родину, подчеркиваю, — загнать потенциальных солдат. Вот и все.
+
+15
Три літри
Три літри
14 августа 2024, 13:47
#
Рішення абсолютно ірраціональне. Жодна людина не оновить свої дані задля того щоб обміняти ВП.

Щоб не помилятись щодо моїх думок — не треба вигадувати що я думаю та публічно озвучувати свої вигадки с твердженням що це мої думки.

Люди які за кордоном оновили свої дані — ніяким боком не можуть бути «загнані на війну» бо їм не можна вручити повістку, не передбачено це в законі. Тож це як раз ви будуєте свою теорію на власному юридичному невігластві.
+
0
juular
juular
14 августа 2024, 13:39
#
Люди будут вынуждены «неудобно» сдавать на местные права — дольше и дороже, но, конечно тем больше в них будет расти любовь к «батькивщине» и растущее желание вернуться, конечно же, вместе с детьми.
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