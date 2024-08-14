НБУ оштрафовал две финансовые компании

Национальный банк Украины оштрафовал ООО «Укр Кредит Финанс» и ООО « Милоан » за нарушение законодательства, регулирующего деятельность участников рынков финансовых услуг, законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и законодательства о рекламе на рынках финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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На ООО «Укр Кредит Финанс» наложен штраф в размере 2 949 500 грн, на ООО «Милоан» — 1 754 400 грн.

Компании обязаны уплатить штраф в течение месяца, а также устранить нарушения и принять меры по недопущению их в дальнейшей деятельности.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 12 августа 2024 года по результатам плановых инспекционных проверок, проведенных Департаментом инспектирования Нацбанка.