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14 августа 2024, 11:47 Читати українською

НБУ оштрафовал две финансовые компании

Национальный банк Украины оштрафовал ООО «Укр Кредит Финанс» и ООО «Милоан» за нарушение законодательства, регулирующего деятельность участников рынков финансовых услуг, законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и законодательства о рекламе на рынках финансовых услуг. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк Украины оштрафовал ООО «Укр Кредит Финанс» и ООО «Милоан» за нарушение законодательства, регулирующего деятельность участников рынков финансовых услуг, законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и законодательства о рекламе на рынках финансовых услуг.
Фото: НБУ

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На ООО «Укр Кредит Финанс» наложен штраф в размере 2 949 500 грн, на ООО «Милоан» — 1 754 400 грн.

Компании обязаны уплатить штраф в течение месяца, а также устранить нарушения и принять меры по недопущению их в дальнейшей деятельности.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 12 августа 2024 года по результатам плановых инспекционных проверок, проведенных Департаментом инспектирования Нацбанка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Валерка Котовский
Валерка Котовский
14 августа 2024, 13:12
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Это как штрафовать водителя который уже умер лет как 5 :D
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