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13 августа 2024, 18:47 Читати українською

В бюджет поступило 480 млн грн за приватизированный отель «Козацкий»

Победитель аукциона, компания «Надежда», заплатила всю сумму в госбюджет за приватизированный отель «Козацкий» на Майдане Незалежности в центре Киева. Об этом сообщил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

Победитель аукциона, компания «Надежда», заплатила всю сумму в госбюджет за приватизированный отель «Козацкий» на Майдане Незалежности в центре Киева.

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Наполнение бюджета

В частности, инвестор заплатил 400 млн грн ставки и еще 80 млн грн НДС. Также компания погасила долги отеля перед бюджетом в 9 млн грн.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», 18 июля 2024 года Фонд госимущества провел в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи онлайн-аукцион по приватизации отеля «Козацкий», который находится в центре Киева.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Vasssiliy
Vasssiliy
13 августа 2024, 19:45
#
11 млн евро за огромное, историческое здание в центре Киева, в сердце Украины, можно сказать! Это безумие! Наглое разграбление страны продолжается…
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