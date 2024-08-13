Победитель аукциона, компания «Надежда», заплатила всю сумму в госбюджет за приватизированный отель «Козацкий» на Майдане Незалежности в центре Киева. Об этом сообщил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.
В бюджет поступило 480 млн грн за приватизированный отель «Козацкий»
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Наполнение бюджета
В частности, инвестор заплатил 400 млн грн ставки и еще 80 млн грн НДС. Также компания погасила долги отеля перед бюджетом в 9 млн грн.
Напомним
Как писал ранее «Минфин», 18 июля 2024 года Фонд госимущества провел в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи онлайн-аукцион по приватизации отеля «Козацкий», который находится в центре Киева.
Источник: Минфин
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