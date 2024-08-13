Нацбанк планирует установить ограничение p2p-переводов для физических лиц на уровне 100 тыс. грн в месяц. Об этом ЭП сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.
Ограничение р2р-переводов: в НБУ сообщили детали
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«Ограничение — 100 тысяч гривен в месяц на исходные платежи», — рассказал
По его словам, 100 тысяч не будут учитывать переводы волонтерам.
«Волонтеры будут отдельно. Банки будут делать на своей стороне списки, они смогут ими обмениваться. Плюс сейчас самые крупные волонтеры идентифицированы в банке, поэтому мы видим, что вероятность возникновения проблем будет минимальной», — отметил замглавы НБУ.
Он добавил, что ограничения начнут работать через месяц после того, как Национальный банк о них объявит публично. Вероятно, объявление может пройти уже в четверг, 15 августа. Соответственно, они вступят в силу 15 сентября 2024 года.
К теме: В Нацбанке финализуют решение об ограничении p2p-переводов для физлиц до конца недели
Комментарии - 4
Открою большой секрет — если вообще отключить p2p-переводы то в принципе будет отлично (сарказм).
НБУ берите на заметку=)