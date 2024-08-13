Ограничение р2р-переводов: в НБУ сообщили детали

Нацбанк планирует установить ограничение p2p-переводов для физических лиц на уровне 100 тыс. грн в месяц. Об этом ЭП сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.

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«Ограничение — 100 тысяч гривен в месяц на исходные платежи», — рассказал Э П Олейник .

По его словам, 100 тысяч не будут учитывать переводы волонтерам.

«Волонтеры будут отдельно. Банки будут делать на своей стороне списки, они смогут ими обмениваться. Плюс сейчас самые крупные волонтеры идентифицированы в банке, поэтому мы видим, что вероятность возникновения проблем будет минимальной», — отметил замглавы НБУ.

Он добавил, что ограничения начнут работать через месяц после того, как Национальный банк о них объявит публично. Вероятно, объявление может пройти уже в четверг, 15 августа. Соответственно, они вступят в силу 15 сентября 2024 года.

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