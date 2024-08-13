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13 августа 2024, 15:48 Читати українською

Ограничение р2р-переводов: в НБУ сообщили детали

Нацбанк планирует установить ограничение p2p-переводов для физических лиц на уровне 100 тыс. грн в месяц. Об этом ЭП сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.

Нацбанк планирует установить ограничение p2p-переводов для физических лиц на уровне 100 тыс.

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«Ограничение — 100 тысяч гривен в месяц на исходные платежи», — рассказал Э П Олейник.

По его словам, 100 тысяч не будут учитывать переводы волонтерам.

«Волонтеры будут отдельно. Банки будут делать на своей стороне списки, они смогут ими обмениваться. Плюс сейчас самые крупные волонтеры идентифицированы в банке, поэтому мы видим, что вероятность возникновения проблем будет минимальной», — отметил замглавы НБУ.

Он добавил, что ограничения начнут работать через месяц после того, как Национальный банк о них объявит публично. Вероятно, объявление может пройти уже в четверг, 15 августа. Соответственно, они вступят в силу 15 сентября 2024 года.

К теме: В Нацбанке финализуют решение об ограничении p2p-переводов для физлиц до конца недели

Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
innapcholko
innapcholko
13 августа 2024, 15:56
#
Потужно!
+
0
Strain
Strain
13 августа 2024, 16:15
#
У меня другой вопрос. А может нужно просто адекватно отслеживать что, откуда и куда. А не ограничения делать.
Открою большой секрет — если вообще отключить p2p-переводы то в принципе будет отлично (сарказм).
НБУ берите на заметку=)
+
+15
antey718
antey718
13 августа 2024, 16:56
#
Не зрозуміло навіщо блокувати саме відправлення платежів коли для боротьби з тими ж дропами (чи тими хто отримує гроші за свої послуги на картку, а не на рахунок) логічно було б блокувати тих хто отримує велику кількість p2p-платежів.
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0
Алексей Альбещенко
Алексей Альбещенко
13 августа 2024, 17:39
#
Підтримую. Потрібно блокувати не відправників, а отримувачів. Хоча, банківський фінмон і так дає запити тим хто отримує на особисту картку багато дрібних надходжень. А люди досі не розуміють, що можна відкрити ФОП і отримувати такі ж платежі тільки на карту ФОПа і не мати проблем з фінмоном.
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