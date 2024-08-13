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13 августа 2024, 15:16 Читати українською

Мошенничество под видом инвестирования в криптовалюту: в Украине будут судить 10 злоумышленников

Трое мужчин из Житомирской области организовали незаконную схему под видом инвестирования в криптовалюту. В преступную организацию они также привлекли своих друзей, проживавших в разных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Трое мужчин из Житомирской области организовали незаконную схему под видом инвестирования в криптовалюту.
Фото: freepik.com

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Как работала схема

Участники группы размещали в чатах социальной сети Telegram объявления с предложениями получить прибыль благодаря размещению криптовалют на криптобиржах.

Лиц, заинтересованных быстрым заработком, убеждали приобрести криптовалюту и перевести ее на виртуальный кошелек организаторов мошеннической схемы. При этом злоумышленники уверяли, что ее инвестируют и вложенная сумма вернется с прибылью в 2−3%.

Для того чтобы заставить клиентов перечислять как можно большие суммы, организаторы схемы сначала выплачивали обещанные проценты, чтобы установить доверие и показать, что схема работает. Впоследствии криптомошенники прекращали связь с так называемым инвестором.

По результатам досудебного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении 3 лиц по обвинению в создании и руководстве преступной организацией и мошенничестве. Остальных семерых соучастников будут судить по обвинению в участии в такой организации и в мошенничестве.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
bonv
bonv
13 августа 2024, 15:57
#
Давня схема…
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