Мошенничество под видом инвестирования в криптовалюту: в Украине будут судить 10 злоумышленников

Трое мужчин из Житомирской области организовали незаконную схему под видом инвестирования в криптовалюту. В преступную организацию они также привлекли своих друзей, проживавших в разных регионах Украины. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как работала схема

Участники группы размещали в чатах социальной сети Telegram объявления с предложениями получить прибыль благодаря размещению криптовалют на криптобиржах.

Лиц, заинтересованных быстрым заработком, убеждали приобрести криптовалюту и перевести ее на виртуальный кошелек организаторов мошеннической схемы. При этом злоумышленники уверяли, что ее инвестируют и вложенная сумма вернется с прибылью в 2−3%.

Для того чтобы заставить клиентов перечислять как можно большие суммы, организаторы схемы сначала выплачивали обещанные проценты, чтобы установить доверие и показать, что схема работает. Впоследствии криптомошенники прекращали связь с так называемым инвестором.

По результатам досудебного расследования направлен в суд обвинительный акт в отношении 3 лиц по обвинению в создании и руководстве преступной организацией и мошенничестве. Остальных семерых соучастников будут судить по обвинению в участии в такой организации и в мошенничестве.

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.