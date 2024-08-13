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13 августа 2024, 14:58 Читати українською

Breguet и Patek Philippe: АРМА оценило более чем в 10 млн грн коллекцию часов Медведчука

АРМА оценила более чем в 10 миллионов гривен коллекцию элитных часов Медведчука. Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

АРМА оценила более чем в 10 миллионов гривен коллекцию элитных часов Медведчука.

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Оценка часов

«ООО „PolonEX“, которое выиграло конкурс на оценщика этого актива, оценило коллекцию более чем в 10,6 миллиона гривен. Самые дорогие часы — Breguet 4416K (1 859 013 гривен) и Patek Philippe (1 271 503 грн). Хотя мы всегда надеемся на более высокую оценку, часы были оценены в соответствии с рыночной стоимостью подержанных изделий», — говорится в сообщении.

Самыми дешевыми из 20 часов оказались часы «Москва Кремль» — всего 17,4 тысячи гривен.

Читайте: АРМА готовит к продаже 264 картины из коллекции Медведчука

Напомним

Как писал ранее «Минфин», Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) готовит к реализации 264 картины, принадлежавших Виктору Медведчуку.

Пока картины находятся на временном хранении в Национальном художественном музее Украины. Часть коллекции составляют работы представителей Закарпатской художественной школы — Адальберта Эрдели, Иосифа Бокшая, Золтана Шолтаса. Стоимость некоторых картин достигает 50 тысяч долларов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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