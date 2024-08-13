Фонд госимущества возобновляет приватизацию в Харькове

Фонд госимущества выставил на приватизацию первый с начала полномасштабного вторжения лот в Харькове. Речь идет о едином имущественном комплексе «Государственного института труда и социально-экономических исследований». Об этом сообщил в Telegram глава Фонда Виталий Коваль.

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«Это 5-этажное здание в центре Харькова, расположенное по адресу улица Сумская, 1. Объект имеет значительный потенциал для коммерческого использования», — отметил он.

Основным видом деятельности учреждения является предоставление услуг по аренде помещений. По словам Коваля, приватизация института открывает возможности для эффективного использования недвижимости и развития бизнеса в центре города.

В состав единого имущественного комплекса входят:

нежилые помещения общей площадью 4163,7 м²,

гараж площадью 209,6 м²,

асфальтовая площадка площадью 50,24 м².

Аукцион состоится 16 августа в системе «Прозорро.Продажи». Стартовая цена лота — 839000 грн.

Напомним

«Минфин» писал, что Фонд госимущества оценил завод «Аэрок» более чем в 965 миллионов гривен.