В Национальном банке Украины рассматривают варианты оптимального решения по изменению условий по эмиссионным ОВГЗ, выкупленным в 2022 году. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью ЭП.
В НБУ не исключают изменения условий по эмиссионным ОВГЗ
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
«Пока я могу сказать, что готового решения на столе нет. Но мы думаем и обсуждаем это, рассматриваем все возможные варианты, которые могут быть полезны с точки зрения обеспечения устойчивости долга и оптимального режима функционирования внутреннего долгового рынка», — отметил Пышный.
По его словам, НБУ может провести переговоры с Министерством финансов как заемщиком, поскольку такая практика уже проходила.
Читайте также: В Нацбанке финализуют решение об ограничении p2p-переводов для физлиц до конца недели
Пышный также добавил, что ни одна красная линия при рассмотрении этих вопросов не должна пересекаться. Финансовая независимость НБУ будет сохранена и возможные решения в итоге не поднимут позиции государственных финансов и финансовую стабильность.
В 2022 году НБУ осуществил эмиссию 400 млрд грн, выкупив ОВГЗ у правительства, по которым получает доход в размере учетной ставки.
Комментарии - 1