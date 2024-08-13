В НБУ не исключают изменения условий по эмиссионным ОВГЗ

В Национальном банке Украины рассматривают варианты оптимального решения по изменению условий по эмиссионным ОВГЗ, выкупленным в 2022 году. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью ЭП.

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«Пока я могу сказать, что готового решения на столе нет. Но мы думаем и обсуждаем это, рассматриваем все возможные варианты, которые могут быть полезны с точки зрения обеспечения устойчивости долга и оптимального режима функционирования внутреннего долгового рынка», — отметил Пышный.

По его словам, НБУ может провести переговоры с Министерством финансов как заемщиком, поскольку такая практика уже проходила.

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Пышный также добавил, что ни одна красная линия при рассмотрении этих вопросов не должна пересекаться. Финансовая независимость НБУ будет сохранена и возможные решения в итоге не поднимут позиции государственных финансов и финансовую стабильность.

В 2022 году НБУ осуществил эмиссию 400 млрд грн, выкупив ОВГЗ у правительства, по которым получает доход в размере учетной ставки.