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13 августа 2024, 12:16 Читати українською

МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году

Мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 970 тысяч б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

Мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 970 тысяч б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКак изменился прогнозМесяцем ранее оно прогнозировало данный показатель на уровне 974 тысяч б/с.
Фото:depositphotos

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Как изменился прогноз

Месяцем ранее оно прогнозировало данный показатель на уровне 974 тысяч б/с. Таким образом, оценка аналитиков практически не претерпела изменений, снизившись всего на 4 тысячи б/с.

Агентство сохранило свои ожидания по спросу в 2023—2024 годах.

По мнению аналитиков, в прошлом году он составил 102,09 млн б/с (июльская оценка — 102,089), в 2024-м же ожидается на уровне 103,06 млн б/с (предыдущая оценка — 103,063 млн б/с). Прогноз на 2025 год понижен на 28 тысяч б/с: с 104,041 млн б/с до 104,013 млн б/с.

Читайте: ОПЕК впервые за год снизила прогноз роста спроса на нефт

Таким образом, аналитики МЭА понизили на 26 тысяч б/с свои ожидания по росту мирового нефтяного спроса в 2025 году: с 979 тысяч б/до 953 тысяч б/с.

В МЭА по-прежнему убеждены, что ни по итогам текущего, ни по итогам следующего года прирост мирового спроса не превысит 1 млн б/с, но будет близок к этой цифре.

Аналитики агентства аргументируют этот прогноз сдержанными макроэкономическими факторами, в том числе слабыми ожиданиями по росту спроса на нефть в Китае после всплеска в прошлом году.

Наблюдаемые мировые запасы нефти в июне снизились на 26,2 млн баррелей, прервав четырехмесячный рост их накоплений. В основном это произошло за счет снижения резервов в танкерах — на 24,2 млн баррелей. Запасы нефти на суше снизились на 2 млн баррелей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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