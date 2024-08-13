МЭА сохранило оценку роста спроса на нефть в мире в 2024 году

Мировой спрос на нефть в 2024 году вырастет на 970 тысяч б/с, сообщается в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

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Как изменился прогноз

Месяцем ранее оно прогнозировало данный показатель на уровне 974 тысяч б/с. Таким образом, оценка аналитиков практически не претерпела изменений, снизившись всего на 4 тысячи б/с.

Агентство сохранило свои ожидания по спросу в 2023—2024 годах.

По мнению аналитиков, в прошлом году он составил 102,09 млн б/с (июльская оценка — 102,089), в 2024-м же ожидается на уровне 103,06 млн б/с (предыдущая оценка — 103,063 млн б/с). Прогноз на 2025 год понижен на 28 тысяч б/с: с 104,041 млн б/с до 104,013 млн б/с.

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