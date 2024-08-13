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13 августа 2024, 9:10 Читати українською

ОПЕК впервые за год снизила прогноз роста спроса на нефть

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) впервые с начала года изменила прогноз роста спроса на нефть в 2024 и 2025 годах. Об этом говорится в августовском отчете ОПЕК.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) впервые с начала года изменила прогноз роста спроса на нефть в 2024 и 2025 годах.
Фото: depositphotos

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Снижение прогноза

Оценка на 2024 год снижена на 135 000 баррелей в сутки — до 2,11 млн баррелей в сутки, а на 2025 год — на 65 000 б/д, то есть до 1,8 млн.

«Этот небольшой пересмотр отражает фактические данные, полученные за первый квартал 2024 года и в некоторых случаях за второй квартал, а также смягченные ожидания роста спроса на нефть в Китае в 2024 году», — говорится в отчете ОПЕК.

В то же время ОПЕК сохранила прогноз роста предложения нефти от стран, не входящих в ОПЕК+. В 2024 году, как ожидает организация, показатель вырастет на 1,2 млн б/д (до 53 млн б/д), в 2025 году — на 1,1 млн б/д (до 54,1 млн б/д).

Это первое понижение прогноза ОПЕК на 2024 год с момента его составления в июле 2023 года, отмечает Reuters.

«ОПЕК по-прежнему лидирует в отраслевых оценках и должен пройти долгий путь, чтобы соответствовать гораздо более низкой оценке Международного энергетического агентства (IEA)», — говорится в публикации.

Ожидания Международного энергетического агентства резко расходятся по прогнозам ОПЕК+.

В IEA ожидают увеличения всего на 1,1 млн баррелей в сутки. Новый прогноз IEA обнародует во вторник, 13 августа.

IEA считает, что спрос на нефть достигнет пика к 2030 году, в то время как ОПЕК утверждает, что потребление нефти будет расти в течение следующих двух десятилетий.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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