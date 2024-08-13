В прошлом месяце автопарк Украины пополнили почти 2,4 тыс. гибридных легковых автомобилей (HEV и PHEV). Это на 56% больше, чем в прошлом, сообщает Укравтопром.
Рынок автогибридов: В июле автопарк пополнили почти 2,4 тысячи авто
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Рынок автогибридов
Доля новых авто в этом количестве составила 57%, против 62% в прошлом.
- В сегменте новых легковых автомобилей лидером рынка гибридов остается Toyota RAV-4 (345 ед.).
- Второй результат у Toyota Camry (96 ед.).
- Третий по популярности — Toyota Yaris Cross (73 ед.)
В регистрациях импортируемых подержанных авто с гибридными силовыми установками первенство у Ford Fusion US (94 ед.)
Также в лидерской тройке: Toyota RAV-4 (63 ед.) и KIA Niro (56 ед.).
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Источник: Минфин
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