В Чернигове коммунальщик организовал подпольную криптоферму

Полиция обнаружила у директора коммунального предприятия из Чернигова обустроенную майнинг-ферму криптовалюты, на которой он, возможно, зарабатывал от $1300 в месяц. Об этом сообщила Национальная полиция.

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По информации следствия директор предприятия создал скрытый за лифтом каскад с видеокартами и самовольно подключил его к электрической сети. Зарабатывая на криптовалюте, он воровал электроэнергию у предприятия, считает полиция.

Следователи обнаружили майнинг-ферму во время обысков коммунального предприятия в рамках другого дела. Полиция считает, что руководитель коммунального предприятия, имеющего на балансе более 50 зданий, в сговоре с другими должностными лицами организовал схему обогащения на сдаче помещений в аренду по искусственно заниженным в 10−15 раз ценам.