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12 августа 2024, 17:46 Читати українською

На рынке труда выросла зарплата, количество вакансий и конкуренция — исследование

Июль 2024 года ознаменовался ростом средней заработной платы, количества вакансий и конкуренции соискателей. И хотя здесь мы видим положительную динамику, говорить о преодолении дефицита кадров еще рано. Об этом идет речь в исследовании Work.ua.

Июль 2024 года ознаменовался ростом средней заработной платы, количества вакансий и конкуренции соискателей.
Фото: depositphotos

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Восстановление рынка

В частности, работодателям все еще крайне тяжело находить кандидатов на рабочие специальности, медиков, специалистов в сфере строительства и транспорта.

Уже второй месяц подряд Харьковщина не попадает в пятерку областей-лидеров по количеству вакансий, хотя предложений здесь стало больше.

Несмотря на сезонные тенденции, в июле стало больше работы

В июле работодатели разместили на Work.ua 111756 вакансий, что почти на 1% больше, чем было в июне. Этот рост, хоть и незначительный, интересен тем, что выбивается из сезонных тенденций: аналитика показывает, что обычно в середине лета количество работы уменьшается. Так что лето в 2024 году пока не смахивает на «низкий» сезон.

Изменения на рынке труда в июле не были синхронными. Среди областей-лидеров увеличилось вакансий только в Киевской и Днепропетровской области (по +1%). В остальных трех мы видим небольшой спад.

В то же время увеличились работы в Запорожской (+5%), Николаевской (+4%), Кировоградской (+4%), Харьковской (+2%) областях.

Последняя уже второй месяц подряд не попадает в пятерку областей-лидеров по количеству вакансий, хотя и сократила отставание до минимума в июле.

Зарплата наконец-то выросла и в гражданских вакансиях

С февраля по май размер средней зарплаты в Украине не менялся и составлял 20 000 грн. В июне ситуация сдвинулась с мертвой точки, фиксировали прирост +2,5% до 20500 грн. Однако этот рост произошел благодаря увеличению вакансий от сил обороны, а в гражданских профессиях зарплата не росла пятый месяц подряд.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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