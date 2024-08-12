В россию продолжает поступать наличная валюта на миллиарды долларов и евро — Reuters

С марта 2022 года, когда США и Европейский Союз запретили экспорт своих банкнот в рф, туда было отправлено $2,3 млрд и евро . Об этом пишет

Reuters.

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Обход санкций

Как пишет издание, россии удалось обойти санкции, блокирующие импорт наличных. Доллары и евро остаются полезными инструментами для торговли и путешествий, даже несмотря на то, что москва стремится снизить свою зависимость от твердой валюты.

Таможенные данные показывают, что наличные деньги ввозились в россию из таких стран, как ОАЭ и Турция, которые не ввели ограничений на торговлю с россией. Страна происхождения более половины общей суммы не была указана в документах.

В декабре правительство США пригрозило штрафными санкциями финансовым учреждениям, помогающим россии обходить санкции, и ввело ограничения против компаний из третьих стран в течение 2023 и 2024 годов.

По словам руководителя инвестиционного отдела Astra Asset Management в россии Дмитрия Полевого, многие россияне все еще хотят иметь наличную иностранную валюту для поездок за границу, а также для небольшого импорта и внутренних сбережений.

«Для частных лиц доллар все еще остается надежной валютой», — сказал он в интервью Reuters.

Таможенные документы охватывают период с марта 2022 по декабрь 2023 года, и Reuters не смогло получить доступ к более свежим данным.