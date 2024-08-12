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12 августа 2024, 12:14 Читати українською

Трейдеры избегают украинских газовых хранилищ — FT

Этим летом после российских атак европейские трейдеры используют лишь часть огромных хранилищ природного газа в Украине. Об этом пишет Financial Times, пишет ЭП.

Этим летом после российских атак европейские трейдеры используют лишь часть огромных хранилищ природного газа в Украине.

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Украина имеет самые большие подземные хранилища в Европе и в прошлом году предоставила компаниям ЕС пространство для хранения избыточного газа в преддверии зимы.

Однако после наступления россии весной, которое поразило энергетическую инфраструктуру Украины, в частности насосные мощности для хранения газа, европейские объемы в июне и июле упали лишь до десятой части объемов, сохраненных за тот же период прошлого года.

«Постоянные российские атаки на украинские хранилища увеличивают риск хранения газа», — сказал руководитель отдела торговли континентальной Европой энергетической группы Axpo Марко Заальфранк.

Газохранилища в ЕС могут вместить максимум около 100 миллиардов кубометров природного газа. Для сравнения годовая потребность блока — от 350 до 500 миллиардов кубометров — в зависимости от погоды и других условий.

В этом году закачка газом была незначительной, даже несмотря на то, что хранилища ЕС заполнены на 86% — это самый высокий уровень в этом году, по данным Gas Infrastructure Europe.

По данным Argus, в июне и июле европейские компании отправили лишь 15,4 млн. кубометров и 51,9 млн. кубометров по сравнению со 102,7 млн. кубометров и 586,6 млн. кубометров в эти месяцы прошлого года.

Источник: Минфин
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