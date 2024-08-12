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12 августа 2024, 11:17 Читати українською

Американцы больше доверяют Гаррис в вопросах экономики — опрос

Опрос FT Michigan Ross показал, что кандидатка от Демократической партии Камала Гаррис лидирует в вопросе доверия по экономической политике США. Об этом сообщает Financial Times, передает ЭП.

Опрос FT Michigan Ross показал, что кандидатка от Демократической партии Камала Гаррис лидирует в вопросе доверия по экономической политике США.

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Результаты опроса

Опрос, проведенный по заказу Financial Times и Школы бизнеса Росса Мичиганского университета, является первым ежемесячным опросом, показавшим, что кандидатка в президенты от Демократической партии опережает Трампа в вопросе экономики, с момента начала отслеживания настроений избирателей по этому вопросу почти год назад.

Согласно новому опросу, 42% избирателей считают, что Гаррис лучше справится с управлением экономикой США, против 41%, поддерживающих в этом вопросе бывшего президента США Дональда Трампа.

Любопытно также, что Гаррис опередила на 7 процентных пунктов прошедший месячный рейтинг президента США Джо Байдена в вопросах экономики.

При этом почти 60 процентов опрошенных заявили, что Камала Гаррис должна либо полностью порвать с экономической политикой президента Байдена, либо «внести серьезные изменения» в его платформу.

Трамп имеет лучшие показатели по некоторым вопросам

Экономическая обеспокоенность среди электората все еще может принести пользу Трампу. Лишь каждый четвертый зарегистрированный избиратель оценил экономические условия как «отличные» или «хорошие», а 42% заявили, что им было бы «намного» или «несколько» лучше, если бы Трамп выиграл еще четыре года в Белом доме. Лишь 33% сказали, что им было бы «намного» или «несколько» лучше при Гаррис.

Трамп также имеет лучшие показатели, чем Гаррис, по некоторым конкретным экономическим вопросам, в частности торговле, где 43% избирателей заявили, что больше доверяют ему в вопросах экономических отношений с Китаем, по сравнению с лишь 39%, которые поддерживают вице-президентку.

Дональд Трамп выступает за протекционистскую торговую политику с Пекином и угрожал повысить тарифы на автомобили и другой потребительский импорт, если ему дадут еще четыре года в Белом доме.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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Smerch747
Smerch747
12 августа 2024, 11:23
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42% против 41%. Серйозная новость.
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0
Bookseller
Bookseller
12 августа 2024, 11:26
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Интересно, США всегда были патриархальной страной: все президенты, большинство самых известных бизнесменов и гендиректоров компаний, самые известные актёры — это мужчины! И что теперь в США наступит матриархат? 👸👸👸
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