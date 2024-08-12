За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1080 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 592 000 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 11 августа: 1080 российских оккупантов, 3 танка и 73 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 592000 (+1080) человек,
- танков — 8450 (+3) ед,
- боевых бронированных машин — 16368 (+5) ед,
- артиллерийских систем — 16728 (+65) ед,
- РСЗО — 1146 (+3) ед,
- средства ПВО — 919 (+1) ед,
- самолетов — 366 (+0) ед,
- вертолетов — 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 13472 (+73),
- крылатые ракеты — 2426 (+1),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 22590 (+66) ед,
- специальная техника — 2801 (+1)
Источник: Минфин
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