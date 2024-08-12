После решения об окончательном выводе из обращения банкноты с крупнейшим номиналом в 1000 датских крон граждане Дании сдали эти банкноты на сумму 15,2 миллиарда крон. Об этом пишет Европейская Правда со ссылкой на DR.
В Дании выводят из обращения банкноту с самым большим номиналом (фото)
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Что известно
После того как Национальный банк Дании объявил, что банкноты номиналом 1000 датских крон будут изъяты из обращения с мая 2025 года, датчане сдали 15,2 миллиарда датских крон.
По словам представителя датского центробанка Нильса Касса, на руках остаются банкноты общей стоимостью 6,3 миллиарда датских крон.
В ноябре центробанк Дании утвердил 31 мая 2025 как окончательную дату, когда банкноты в 1000 датских крон больше не будут приниматься как средство платежа. В то же время у граждан страны будет время для обмена банкнот.
Почему выводят банкноту
В Дании 90% покупок не превышают сумму 500 крон (67 евро), поэтому в центробанке считают, что банкнота в 1000 крон больше не нужна.
Отказ от «1000 крон» также направлен на борьбу с экономической преступностью. «Она используется чаще других банкнот в различных финансовых преступлениях», — подтвердили в Центробанке.
Историческая справка
Банкнота в 1000 крон вошла в обращение в 1975 году из-за очень высокой инфляции. В целом датская крона впервые была введена в 1873 году. 1992 по условиям Маастрихтского договора страна получила право не присоединяться в будущем к Еврозоне. В 2000 году на референдуме 53% датчан проголосовали против перехода на Евр.
Комментарии - 1