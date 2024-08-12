ДТЭК: Без отключений света можно обойтись до середины октября, если не будет жары и обстрелов

Без отключений света в Украине можно обойтись до середины октября, если не будет российских обстрелов энергетики и аномальной жары. Однако графики ограничений могут быть по меньшей мере до конца следующего отопительного сезона. Об этом сообщил энергохолдинг ДТЭК.

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Ситуация в энергетике

«Ситуация в энергетике несколько улучшилась, поэтому сейчас нет графиков отключений. Это стало возможным благодаря частичному восстановлению генерации и понижению температуры воздуха. Без отключений можно обойтись примерно до середины октября, если не будет новых атак на объекты энергетики или аномальной жары», — говорится в сообщении.

Однако с наступлением холодов нагрузка на энергосистему увеличится, поскольку потребители начнут пользоваться электроотоплением и будут больше включать свет, потому что зимой темнеет раньше, отметили в ДТЭК.

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Соответственно тогда государственное Укрэнерго будет вынуждено снова вводить ограничения на потребление — и графики могут вернуться, объясняет холдинг.

Ситуация в энергосистеме все еще остается сложной из-за потери более 9 ГВт мощностей во время российских атак, быстро восстановить все невозможно — поэтому графики отключений могут быть по меньшей мере до конца следующего отопительного сезона, анонсирует ДТЭК.

«Энергетики делают все возможное, чтобы люди были постоянно со светом, но стоит готовиться к разным сценариям», — заключает компания.