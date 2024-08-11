Минфин - Курсы валют Украины

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11 августа 2024, 15:00 Читати українською

НБУ уменьшил продажу валюты на этой неделе

Национальный банк уменьшил объем продаж валюты в период с 5 по 9 августа до $541 млн, что на $226 млн меньше, чем в предыдущую неделю. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Национальный банк уменьшил объем продаж валюты в период с 5 по 9 августа до $541 млн, что на $226 млн меньше, чем в предыдущую неделю.

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НБУ продолжает политику вброса на рынок больших объемов валюты, таким образом пытаясь притормозить падение гривны. На прошлой неделе регулятор снова купил минимальный объем валюты ($0,25 млн) после того, как вообще не покупал ее неделей раньше.

Гривна немного укрепилась. В период с 5 по 9 августа курс доллара в паре с украинской валютой упал с 41,2250 до 40,9926 грн. Впрочем, на понедельник 12 августа НБУ установил такой курс доллара — 41,1190 грн.

График изменения цены доллара США с 1−11 августа 2024 года / Источник: bank.gov.ua

Евро демонстрирует схожую тенденцию. Официальный курс гривны в паре с евро на 12 августа — 44,8855 грн.

График изменения цены евро с 1−11 августа 2024 года / Источник: bank.gov.ua

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
11 августа 2024, 16:08
#
Пригальмував?
+
0
mphet26
mphet26
11 августа 2024, 17:00
#
Дайте ссылку на таблицу продажи валюты от НБУ, была на минфине, а сейчас не могу найти
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