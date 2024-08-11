Продажа Баффетом акций Apple сменит основные биржевые индексы

Продажа Уорреном Баффетом крупного пакета акций Apple принесла неожиданную пользу инвесторам компании, поскольку ее влияние на фондовые индексы полностью становится понятным. Об этом пишет Finclub со ссылкой на Bloomberg.

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Вес Apple в ряде контрольных показателей был подавлен в течение многих лет, поскольку Berkshire Hathaway Inc. Баффета имеет тенденцию сохранять свои инвестиции в долгосрочной перспективе, делая их недоступными для торговли.

В результате составители индексов рассчитали вес технологической компании на основе методологии, известной как рыночная капитализация с поправкой на плавающую сумму.

Например, в S&P 500 сейчас учитывается лишь 94% стоимости Apple, но после продажи Баффетом акций этот показатель вырастет до 100%. В компании с рыночной стоимостью в 3 триллиона долларов это имеет огромное значение.

Согласно оценкам Piper Sandler, пассивные фонды, следящие за этими индексами, могут быть вынуждены купить до 40 миллиардов долларов акций Apple во время последующей перебалансировки, что значительно превышает среднедневный объем торгов.

Хотя эти изменения не будут заметны до квартального пересчета индекса в следующем месяце, трейдеры уже начинают действовать на ожидании этих событий.