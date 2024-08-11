Правительство Китая подало жалобу во Всемирную торговую организацию по пошлинам Европейского Союза на электромобили, изготовленные в Китае. Об этом пишет AP.
Китай пожаловался в ВТО из-за пошлин на электромобили
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Министерство торговли Китая заявило, что жалоба должна «защитить интересы индустрии электромобилей и сотрудничество в глобальной зеленой трансформации», а тарифы ЕС нарушают правила ВТО.
Ранее ЕС ввел временные тарифы до 37,6% на электромобили, произведенные в Китае, заявив, что они несправедливо получают выгоду от государственных субсидий. Китай заявляет, что его поддержка электромобилей отвечает правилам ВТО.
У обеих сторон есть время до начала ноября, чтобы попытаться разрешить свои разногласия, после чего временные тарифы станут официальными.
Еврокомиссия будет применять пошлины для китайских электрокаров BYD в размере 17,4%, Geely — 19,9%, SAIC — 37,6%.
Продукция других производителей электромобилей, способствовавших расследованию, но не предоставивших необходимых образцов, будет облагаться средней пошлиной 20,8%.
Размер пошлины для продукции других китайских компаний, отказавшихся от сотрудничества в ходе расследования, составит 37,6%.
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