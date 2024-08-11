Капитализация USDT достигла рекордных $115 млрд

Капитализация стейблкоина USDT Tether достигла рекордных $115 млрд. Только за последнюю неделю, когда на рынке наблюдалась сильная волатильность, Tether прибавил $1 млрд. Об этом сообщает Na chasi Crypto.

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USDT продолжает лидировать в секторе стейблкоинов с долей рынка — 70%.

За последний год капитализация Tether выросла на 40% и похоже, что компания не собирается останавливаться в развитии и объявила о том, что увеличивает штат работников вдвое в 2025 году. В настоящее время в компании работает сотня специалистов.

Второе место в секторе стейблкоинов по капитализации более $34 млрд занимает токен от Circle USDC.