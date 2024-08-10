Доходы всех местных бюджетов уменьшились, кроме Киева — Гетманцев

За 7 месяцев этого года доходы общего фонда местных бюджетов составили 247,3 млрд. грн., что на 4,4% (-11,4 млрд. грн.) меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев со ссылкой на данные Министерства финансов.

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Он уточнил, что доходы сократились во всех регионах, кроме г. Киева (+24,8% или на 10 млрд. грн.) и Киевской области (+0,8%).

Впрочем, если не учитывать военный НДФЛ в прошлом году, то доходы местных бюджетов выросли на 24% (+47,8 млрд. грн.).

Из государственного бюджета в местные перечислены межбюджетные трансферты на сумму 113,2 млрд. грн. Это на 5,5% больше (+6,1 млрд. грн.) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

За 7 месяцев 2024 года годовой план доходов общего фонда выполнен на 62,8% (при норме — 58,3%).

Наибольшее перевыполнение плана зафиксировано по налогу на прибыль частных предприятий, единому налогу, налогу на недвижимое имущество.

По состоянию на 1 июля остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений составили 165,1 млрд. грн. (+3,4 млрд. грн. за июль).