Тайваньский производитель микрочипов TSMC получил $8 млрд дохода в июле благодаря ИИ

Выручка TSMC в июле 2024 года по сравнению с июлем 2023 года увеличилась на 44,7% и достигла 256,95 млрд тайваньских долларов ($7,9 млрд). Об этом свидетельствуют данные тайваньской компании, пишет mezha.media.

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По сравнению с предыдущим месяцем показатель также увеличился, хотя и не столь существенно — рост составил 23,6%. Всего в период с января по июль текущего года TSMC получила более 1,523 трлн тайваньских долларов дохода. За год показатель вырос на 30,5%.

По информации Bloomberg, рост происходит благодаря стойкому спросу на искусственный интеллект. По оценкам аналитиков, в III квартале нынешнего года доход TSMC должен вырасти на 37% до 747,4 млрд тайваньских долларов. Но июльские результаты свидетельствуют о том, что показатель может быть еще больше.