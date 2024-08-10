Трамп хочет получить право голоса при определении ставок ФРС в случае своего избания

Дональд Трамп заявил, что хочет получить право голоса при обсуждении Федеральной резервной системой вопроса о процентных ставках. Об этом пишет CNBC.

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Что сказал Трамп

«Я считаю, что президент должен иметь по крайней мере слово», — сказал Трамп во время пресс-конференции в своей резиденции во Флориде.

Он подчеркнул, что за свою жизнь заработал много денег и прекрасно понимает, как нужно регулировать экономику. Трамп также заявил, что имеет «лучшие инстинкты», чем руководители ФРС.

Примечательно, что Трамп резко критикует главу ФРС Джерома Пауэлла, хотя сам его и назначил на эту должность в 2018 году.

Что будет с ФРС

Слова кандидата в президенты подтверждают появившуюся ранее информацию в The Wall Street Journal. По данным издания, в случае победы Трампа, ФРС ожидают изменения и одно из них — новая власть хочет заставить регулятор консультироваться с президентом во время обсуждения процентных ставок. Кроме этого, администрация Трампа собирается поручить Министерству финансов присматривать за деятельностью ФРС.

Судьба Пауэлла на должности главы ФРС, по данным журналистов, также очевидна, если Трамп станет президентом. Его собираются или уволить или дождаться окончания срока пребывания в должности, который истекает в 2026 году.

Камала Гаррис не согласна с такой политикой. Она заявила, что ФРС должна самостоятельно принимать решения.