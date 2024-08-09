Google Wallet прекратил поддержку операционных систем Android ниже версии 9. Для дальнейшего использования сервиса необходимо обновить смартфон до актуальной версии.
Google Wallet прекратил поддержку ОС Android, которые ниже 9 версии
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Сервисом ежедневно пользуются миллионы людей для покупок и путешествий, но после обновления некоторые клиенты не могут воспользоваться этой функцией.
В компании отметили, что Android 9 был выпущен в 2018 году и считается устаревшей ОС, поэтому обновление Google Wallet не должно задеть большинство пользователей.
Впрочем, некоторые смартфоны не поддерживают более новые версии операционной системы, в таком случае необходимо задуматься о новом смартфоне, советуют специалисты.
В компании отметили, что не могут обеспечить безопасность платежей на старых ОС, поэтому решили прекратить поддержку версий Android ниже 9.
- Разработчики Google Wallet идут в ногу со временем, поэтому разработали новую функцию, позволяющую оцифровать любой физический документ или платежную карту.
- Напомним, что в США приложение Google Pay прекратило работу, чтобы объединиться с Google Wallet.
Источник: Минфин
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