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9 августа 2024, 18:38 Читати українською

Google Wallet прекратил поддержку ОС Android, которые ниже 9 версии

Google Wallet прекратил поддержку операционных систем Android ниже версии 9. Для дальнейшего использования сервиса необходимо обновить смартфон до актуальной версии.

Google Wallet прекратил поддержку операционных систем Android ниже версии 9.

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Сервисом ежедневно пользуются миллионы людей для покупок и путешествий, но после обновления некоторые клиенты не могут воспользоваться этой функцией.

В компании отметили, что Android 9 был выпущен в 2018 году и считается устаревшей ОС, поэтому обновление Google Wallet не должно задеть большинство пользователей.

Впрочем, некоторые смартфоны не поддерживают более новые версии операционной системы, в таком случае необходимо задуматься о новом смартфоне, советуют специалисты.

В компании отметили, что не могут обеспечить безопасность платежей на старых ОС, поэтому решили прекратить поддержку версий Android ниже 9.

  • Разработчики Google Wallet идут в ногу со временем, поэтому разработали новую функцию, позволяющую оцифровать любой физический документ или платежную карту.
  • Напомним, что в США приложение Google Pay прекратило работу, чтобы объединиться с Google Wallet.
Источник: Минфин
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