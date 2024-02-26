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26 февраля 2024, 17:45 Читати українською

Google Pay прекратит работу в США

Приложение Google Pay прекратит работу в США, чтобы объединиться с Google Wallet. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Приложение Google Pay прекратит работу в США, чтобы объединиться с Google Wallet.

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Мобильное приложение Google Pay будет функционировать еще три месяца, а совершить перевод можно будет только через сайт сервиса.

Как отмечается в релизе компании Google, поддержка отдельного приложения Google Pay в Соединенных Штатах будет прекращена 4 июня 2024 года в рамках стратегии консолидации платежных услуг. Самые популярные функции — оплата прикосновением в магазинах и управление платежными методами, можно будет продолжать использовать прямо с Google Wallet, которым пользуются в пять раз больше, чем Google Pay в США.

Пока Google сосредотачивается на Google Wallet, который уже имеет гораздо больше пользователей в 180 странах мира. Отличием Google Wallet от Google Pay является международная поддержка, а также хранение информации о проездных на транспорте, государственных удостоверениях, водительских правах и виртуальных ключах к автомобилям.

В то же время Google Pay останется доступным в Сингапуре и Индии. Компания объяснила такой шаг «уникальными потребностями этих стран». Google отмечает, что это решение обусловлено желанием упростить свои платежные системы как для пользователей, так и разработчиков.

Этот переход отмечает еще один этап развития платёжной экосистемы Google, которая началась с Google Wallet в 2011 году и прошла через различные трансформации с введением Android Pay в 2015 году и объединением сервисов в Google Pay в 2018 году. Теперь приоритетом компании является Google Wallet, имеющий более широкий спектр функциональных возможностей, кроме обычных платежей.

Напомним, что в Украине Google Pay приостановил работу еще в 2022 году.

Источник: Минфин
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