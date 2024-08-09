Кабмин разрешил производителям бионических протезов присоединяться к «Дія.City»

Кабинет министров расширил список видов деятельности в пространстве для ИТ-компаний «Дія.City». Теперь резидентами смогут становиться компании, связанные с производством бионических протезов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В частности, к «Дія.City» могут присоединиться организации, которые занимаются: разработкой, реализацией, а также обслуживанием и ремонтом бионических протезов.

«Это решение позволит простимулировать развитие рынка производства бионических протезов в Украине. В настоящее время в стране таких компаний единицы. А украинцев, которым нужны протезы, — десятки тысяч», — говорится в сообщении.

Напомним

«Минфин» писал, что резидентами «Дія.City» стали более 200 defense-tech компаний — от мобильных тренажеров боевого оружия до дронов для разминирования.

Что такое «Действие.City»

«Дія.City» - правовой режим для IT, предусматривающий специальные условия налогообложения для юридических лиц — резидентов «Дія.City».

Из-за войны Минцифры упростило критерии резидентства. В частности, резидентам «Дія.City» не нужно представлять отчет о соответствии и независимом аудиторском заключении до 1 января года, следующего за мирным годом.