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9 августа 2024, 16:00 Читати українською

Парень из Харькова снял видео о криптобирже и получил среднюю месячную зарплату

Недавно CoinW Украина проводила АМА сессию с несколькими блогерами с целью увеличения осведомленности людей о криптовалютах и безопасности в интернете. На АМА сессии один из участников, как он представился Юрий из Харькова рассказал как он заработал среднюю месячную зарплату за пару часов.

В марте этого года Юрий увидел новость на крипто портале Forklog, что криптобиржа CoinW начислит до 1000 USDT за видеообзор. Сначала он не поверил, что можно получить такую награду, но исходя из большого количества свободного времени принял решение участвовать. Харьковчанин рассказал, что не является профессиональным трейдером, а лишь время от времени торгует на спотовом и фьючерсном рынках. По отзывам в интернете он скачал программу OBS для записи видео с экрана и сделал видеообзор своей стратегии торговли на фьючерсах и возможности заработка на стейкинге до 50% годовых. Автор загрузил видео на свой новый недавно созданный канал и оно набрало более 1,000 просмотров уже в первые сутки. Юрий не ожидал такого эффекта, но очень обрадовался. Но еще более радостным стал день когда на его балансе оказалось 500 USDT, что примерно около 21,000 гривен или средняя месячная зарплата в Украине. Оказалось это награда за созданный видеообзор от криптобиржи CoinW.

Сейчас биржа CoinW объявила о запуске второго этапа конкурса по созданию контента с призовым фондом $100,000. Конкурс продлится до конца августа. Правила остались аналогичными, однако теперь можно так же создавать текстовые посты о CoinW в Telegram каналах.

Все новички могут дополнительно получить до 380 USDT за простые действия. (Регистрация, депозит и торговый объем).

На АМА сессии так же обсуждались правила безопасности владения криптовалютами. Как выбрать биржу для торговли и как PoR (Подтверждение резервов биржи) влияют на безопасность централизованных бирж.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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MAXAOH
MAXAOH
9 августа 2024, 16:24
#
Бред…
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