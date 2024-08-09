НБУ запускает в обращение обновленные банкноты (фото)

Национальный банк к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты , дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!». Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Когда появятся в обращении

Нацбанк в рамках планового выпуска будет постепенно вводить в обращение модифицированные банкноты:

с 8 августа 2024 года — номиналами 500 и 1000 гривен;

с 23 августа 2024 года — номиналом 50 гривен;

в следующих годах — номиналами 20, 100 и 200 гривен.

Регулятор будет подкреплять банки и СИТ-компании модифицированными банкнотами с даты их введения в обращение для дальнейшей их выдачи клиентам.

«Модифицированные банкноты как законное платежное средство будут обращаться вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска и обязательны к приему по их нарицательной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета», — говорится в сообщении НБУ.

В то же время, гражданам не нужно специально обменивать банкноты старого образца.

Модифицированные банкноты будут выпускаться в рамках планового выпуска на замену изношенных и поврежденных банкнот для обеспечения наличного оборота необходимыми объемами наличных денежных средств соответствующих номиналов и повышения качества денежной наличности.

Отмечается, что постепенно модифицированные банкноты гривны будут заменять в обращении банкноты образцов 2014—2019 годов, имеющих признаки износа.

Дизайн

В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот размещен патриотический лозунг: «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

Соответственно, все остальные элементы дизайна и защиты модифицированных банкнот соответствуют банкнотам номиналами 500 гривен образца 2015 года, 1 000 гривен образца 2019 года и 50 гривен образца 2019 года, изображения и описания которых размещены на страницах официального Интернет-представительства Национального банка Украины.

Кроме того, на лицевой стороне модифицированных банкнот размещена подпись Главы НБУ Украины Андрея Пышного, на обратной — год выпуска.