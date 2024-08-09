НБУ запускает в обращение обновленные банкноты (фото)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

9 августа 2024, 13:01 Читати українською

НБУ запускает в обращение обновленные банкноты (фото)

Национальный банк к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк к 33-й годовщине Независимости Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дополнив их дизайн лозунгом современной Украины: «СЛАВА УКРАИНЕ!
Фото: НБУ

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Когда появятся в обращении

Нацбанк в рамках планового выпуска будет постепенно вводить в обращение модифицированные банкноты:

  • с 8 августа 2024 года — номиналами 500 и 1000 гривен;
  • с 23 августа 2024 года — номиналом 50 гривен;
  • в следующих годах — номиналами 20, 100 и 200 гривен.

Регулятор будет подкреплять банки и СИТ-компании модифицированными банкнотами с даты их введения в обращение для дальнейшей их выдачи клиентам.

«Модифицированные банкноты как законное платежное средство будут обращаться вместе с другими банкнотами соответствующих номиналов предыдущих лет выпуска и обязательны к приему по их нарицательной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений на всей территории Украины для всех видов платежей и зачисления на счета», — говорится в сообщении НБУ.

В то же время, гражданам не нужно специально обменивать банкноты старого образца.

Модифицированные банкноты будут выпускаться в рамках планового выпуска на замену изношенных и поврежденных банкнот для обеспечения наличного оборота необходимыми объемами наличных денежных средств соответствующих номиналов и повышения качества денежной наличности.

Отмечается, что постепенно модифицированные банкноты гривны будут заменять в обращении банкноты образцов 2014—2019 годов, имеющих признаки износа.

Дизайн

В правой верхней части на оборотной стороне модифицированных банкнот размещен патриотический лозунг: «СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!».

Соответственно, все остальные элементы дизайна и защиты модифицированных банкнот соответствуют банкнотам номиналами 500 гривен образца 2015 года, 1 000 гривен образца 2019 года и 50 гривен образца 2019 года, изображения и описания которых размещены на страницах официального Интернет-представительства Национального банка Украины.

Кроме того, на лицевой стороне модифицированных банкнот размещена подпись Главы НБУ Украины Андрея Пышного, на обратной — год выпуска.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 3

+
+120
NN NN
NN NN
9 августа 2024, 13:45
#
Нема чим зайнятись
+
+30
Yaroslav TheRock
Yaroslav TheRock
9 августа 2024, 13:52
#
Краще патрони і танки запускати. Толку більше буде.
+
0
KievanEmpire
KievanEmpire
9 августа 2024, 16:44
#
А можно банкноты с украинским городом Суджы и гордостью Украины — Курской АЭС выпустить следующими?
Пан Пышный прошу
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает SergVM и 129 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами