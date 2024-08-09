Биткоин преодолел уровень $60 000, у Solana втайне устранили критическую уязвимость: что нового на крипторынке

Цена биткоина в моменте поднялась выше $62 500

В ночь с 8 на 9 августа курс первой криптовалюты в моменте поднялся до $62 510. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Затем биткоин немного откатился назад. На момент написания новости актив торгуется на уровне $60 900. За сутки рост составил 6,53%, однако за неделю зафиксировано падение (-5,03%).

Большинство криптовалют с наибольшей капитализацией также за сутки показали рост. При этом эфир поднялся в цене на 10,7%.

На фоне роста цен на криптоактивы объем ликвидаций по фьючерсным контрактам на крипторынку также увеличился. Показатель превысил $222 млн в сутки, по данным CoinGlass.

Разработчики Solana втайне устранили критическую уязвимость сети

7−8 августа 2024 года разработчики Solana тайком выпустили патч с целью устранения критической уязвимости в сети. Об этом заявили в компании Laine, которая является одним из валидаторов блокчейна.

Согласно опубликованным данным, 7 августа 2024 года с организацией связалось несколько членов фонда Solana Foundation. В Laine подчеркнули, что знали их, а потому сообщение об уязвимости не вызывало подозрений.

В нем были хэш и идентификатор уязвимости. Также в нем указывались точные дата и время отправки патча для срочного развертывания на узлах сети, добавили в Laine.

Он был доступен с помощью репозитория Anza на GitHub, согласно публикации. Через сутки инструкции и патч распространили среди большинства участников, доля прошедших обновлений валидаторов составила 66,6%.

Позже, когда показатель достиг 70%, уязвимость была раскрыта. После этого в Solana Foundation призвали других валидаторов срочно провести обновления узлов до версии 1.18.21.

На вопрос о том, почему уязвимость не раскрыли сразу, в Laine заявили, что патч фактически давал полное представление о баге. Это могло послужить причиной хакерской атаки.

Сыновья Трампа опровергли слухи о выпуске официального мемкоина Restore The Republic

8 августа 2024 года на рынок вышел токен Restore The Republic (RTR). Некоторые из сторонников кандидата в президенты США Дональда Трампа заявили, что это его официальный мемкоин. Однако информацию опровергли сыновья политика.

Слухи о том, что Эрик и Дональд Трамп-младший связаны с этим проектом, в частности, подогрел глава организации «Students For Trump» Райан Фурнье.

«Мне сообщили источники, что Дональд-младший будет поддерживать этот токен. Поэтому я и написал „слухи“. Я плохо разбираюсь в криптовалютах и никак не вовлечен в проект», — заявил Фурнье.

Вскоре после этого Эрик Трамп прокомментировал ситуацию.

«Друзья! Остерегайтесь фейковых токенов. Единственный официальный криптоактив Трампа еще не был анонсирован. Вы услышите об этом среди первых», — отметил он

Дональд Трамп-младший также объяснил, как он связан с проектом. По его словам, он знаком с разработчиками, но токен RTR не является официальным мемкоином политика, в связи с чем им пришлось внести ясность. Проект, анонсированный им с братом ранее, никак не связан с сектором мемкоинов, добавил он.

На фоне этого цена актива сначала подскочила с $0,007 до $0,02 по состоянию на раннее утро 9 августа. Суточный объем торгов составил около $170 млн.

Однако после публикации Дональда Трампа-младшего курс упал. За сутки актив свалился на 28,6%, по данным CoinGecko. К моменту написания новости он торгуется на уровне $0,008.

BitGo получила лицензию платежного учреждения в Сингапуре

7 августа 2024 г. криптовалютный кастодиан BitGo получил лицензию крупного платежного учреждения (MPI) от Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS). Теперь компания будет предлагать услуги по хранению и торговле криптовалютами.

«Эта веха подчеркивает наше стремление к экспансии в Азии и рассматривает Сингапур как ведущий финансовый центр. Лицензия позволит BitGo удовлетворить растущий спрос на регулируемые услуги по работе с цифровыми активами по всему региону», — говорится в сообщении.