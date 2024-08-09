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9 августа 2024, 11:17 Читати українською

Переводы валюты россиянами в иностранные банки сократились в 6 раз

Прекращение биржевых торгов долларом и евро и паника на валютном рынке усложнили россиянам покупку валюты и переводы денег за границу. Так, в июне денежные переводы россиян на свои счета в зарубежные банки обрушились в шесть раз. Об этом пишет The Moscow Times.

Прекращение биржевых торгов долларом и евро и паника на валютном рынке усложнили россиянам покупку валюты и переводы денег за границу.

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По данным Центробанка рф, за месяц россияне пополнили счета в иностранных банках всего на 12,2 млрд руб. после 71,7 млрд руб. в мае.

Это минимум с сентября 2021 года, если не считать апреля 2022 года, когда россияне в панике возвращали деньги в россию и ЦБ рф единственный раз зафиксировал не отток, а приток средств с иностранных счетов. До развязанной россией полномасштабной войны против Украины они в среднем отправляли на свои счета в иностранные банки больше, чем в июне (в 2021 году — более 20 млрд руб. в месяц).

Провал может быть связан с последствиями санкций против «Московской биржи». Из-за них биржа, где многие покупали валюту для трансграничных переводов, с 13 июня прекратила торги по долларам и евро.

Это был не единственный, но самый выгодный способ конвертации. По данным Центробанка рф, в мае чистые покупки валюты населением (разница между покупками и продажами) составили 179 млрд руб., из которых большая часть (107,4 млрд руб.) приобретена на бирже, а 71,5 млрд руб. россияне купили в крупнейших банках.

Этот способ сохранялся, но плохо работал. Санкции на биржу вызвали панику на валютном рынке и банки подняли курсы продажи валюты и обвалили курсы, по которым сами ее покупали. Банки после введенных санкций резко расширили спреды на куплю-продажу наличной и безналичной валюты, отметили в ЦБ россии, назвав это причиной понижения покупок валюты популяцией.

Источник: Минфин
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