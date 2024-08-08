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8 августа 2024, 16:36 Читати українською

Худшая часть распродажи на фондовом рынке, возможно, уже позади, но надо быть начеку — Goldman Sachs

Худшая часть распродажи после турбулентной недели на мировых рынках, возможно, уже позади, но инвесторам пока нужно воздерживаться от крупных ставок на направление движения рынка. Об этом заявил Тони Паскуариелло из Goldman Sachs, сообщает Reuters.

Худшая часть распродажи после турбулентной недели на мировых рынках, возможно, уже позади, но инвесторам пока нужно воздерживаться от крупных ставок на направление движения рынка.
Фото: pixabay.com

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В опубликованной в среду клиентской записке, с которой ознакомился агентство, Паскуариелло назвал движения рынка за неделю, начиная с пятницы, «глобальным маржин-коллом» и обозначил возможные дальнейшие направления движения рынков.

Почему это важно

Инвесторам трудно определить, закончился ли широкий обвал на фондовом рынке, вызванный опасениями по поводу рецессии в США и сворачиванием сделок кэрри-трейд, финансируемых иеной.

Они также приспосабливаются к неопределенности, связанной с грядущим снижением ставки Федеральной резервной системы и выборами в США в ноябре.

Контекст

Обвал на этой неделе ошеломил рынки: S&P 500 упал почти на 6% всего за пять торговых сессий в августе, а японский индекс Nikkei — на 10%. Иена за месяц взлетела на 10% с минимумов 38 лет.

Goldman отметил, что все торговое сообщество, возможно, не до конца избавилось от риска: франшизные потоки и данные прайм-брокера не выявили огромного количества продаж, хотя движения и имеют признаки значительного переноса риска.

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Цитата

«Я считаю, что сейчас сложно давать серьезные оценки по поводу соотношения риска и доходности S&P, поэтому я бы пока воздержался от крупных ставок на направление и поискал бы возможность заработать на рыночных стыках.

Худшая часть вынужденного сокращения риска уже позади, но я думаю, что крен сейчас в сторону продолжающихся продаж со стороны торгового сообщества", — заявил Паскуариелло.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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