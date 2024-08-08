В этом видео финансовый эксперт Алексей Козырев говорит о:
Близко ли финансовый кризис? Падение рынка акций в Японии, США, Европе и как это отразится на Украине? (видео)
- Падение рынка акций в Японии, США и Европе
- Почему все началось с Японии
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- Как падение рынка акций повлияет на Украину?
- Прогноз курса доллара и евро на период с 8 по 14 августа.
Источник: Минфин
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