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8 августа 2024, 16:15 Читати українською

Украина с февраля 2022 года привлекла от партнеров более $93 миллиардов

Министерство финансов Украины привлекло от международных партнеров более $93 млрд бюджетной поддержки с февраля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Министерство финансов Украины привлекло от международных партнеров более $93 млрд бюджетной поддержки с февраля 2022 года.

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«Минфин привлек более $93 млрд бюджетной поддержки от международных партнеров с февраля 2022 года. Указанные средства помогают финансировать первоочередные потребности в социальной и гуманитарной сфере (программы социальной поддержки украинцев, пенсионные выплаты, зарплаты работников госслужбы и прочее)», — говорится в сообщении.

Значительный объем финансовой помощи свидетельствует о доверии к Украине как к надежному партнеру, подчеркивается в сообщении.

«Прозрачность и подотчетность — один из наших ключевых активов в сотрудничестве с донорами» — подчеркнули в Минфине.

Читайте: ЕС с начала большой войны предоставил Украине помощи на 108 миллиардов евро

Минфин вместе с Всемирным банком обеспечивает прозрачность привлечения и использования средств, предоставленных партнерами по развитию. Из-за механизмов Всемирного банка Украина уже получила около $40 млрд, имеющих целевое назначение, согласованное с украинским правительством.

К тому же, проект PEACE in Ukraine является крупнейшим по объему финансирования проектом Всемирного банка. Через этот инструмент в государственный бюджет поступило около $30 млрд, из которых более 80% — бюджетная поддержка от США. Проект также финансируется за счет средств Всемирного банка, Японии, Великобритании, Норвегии и других партнеров.

По программам макрофинансовой помощи ЕС, на которые было привлечено более 25 млрд евро в 2022—2023 годах, Минфин системно сотрудничал с ЕС в контроле за финансированием, введя обмен необходимыми данными.

В рамках нового инструмента ЕС Ukraine Facility на 2024−2027 годы объемом 50 млрд евро, из которых уже привлечено 7,9 млрд евро, ЕС создал Аудиторский совет для постоянного мониторинга и контроля с целью предотвращения злоупотреблений.

Также пресс-служба Минфина отмечает, что Аудиторский совет, созданный в рамках инструмента ЕС Ukraine Facility, имеет право запрашивать информацию, обращаться в компетентные органы и проводить собственные проверки.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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