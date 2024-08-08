С сентября Литва вводит новые правила трудоустройства украинцев без временной защиты

С сентября украинцы без временной защиты смогут работать в Литве только после получения вида на жительство. Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на LRT.

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Что известно

После подписания указа министра внутренних дел Агне Билотайте 1 сентября истекает срок действия некоторых льгот, связанных с трудоустройством иностранцев, которые не могут вернуться в Украину.

До этого времени иностранцы, которые не могли вернуться в Украину и не имели права на временную защиту, освобождались от обязанности получать разрешение на трудоустройство, если они отвечали определенным условиям.

Таким условиям отвечали:

иностранцы, пользующиеся безвизовым режимом или имеющие действительную шенгенскую визу;

иностранцы, имеющие национальную визу, выданную в связи с непредвиденными обстоятельствами;

иностранцы, подавшие заявление на получение вида на жительство на основании работы, высококвалифицированной занятости или по гуманитарным соображениям.

С 1 сентября этот льготный период истекает для всех этих случаев, кроме высококвалифицированных работников.

Что это значит

Это означает, что иностранец, который не имеет права на временную защиту, но не может вернуться в Украину через военные действия, и который подал заявление на получение вида на жительство на основании работы или по гуманитарным основаниям, будет иметь право работать с даты получения удостоверения, а не с даты подачи заявления.

Эти изменения не повлияют на украинских беженцев в Литве, которые пользуются механизмом временной защиты, введенным Европейским Союзом.

Департамент миграции выдает им электронные виды на жительство.

По-прежнему новоприбывшие беженцы могут трудоустроиться, как только подадут в Департамент миграции заявление на получение вида на временное проживание на основании временной защиты.