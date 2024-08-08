Украинцы активнее стали покупать подержанные автомобили из-за рубежа. Самые популярные модели

В течение июля 2024 года украинский автопарк пополнили 20 тысяч подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с июлем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 6%. По отношению к предыдущему месяцу этот показатель вырос почти на 8%. Об этом сообщает Укравтопром.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%. Дальше идут:

дизельные авто — 23%;

электромобили — 19%;

гибриды и авто с ГБО — по 5%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в июле на украинские номера, составляет 8,7 года.

Самые популярные модели

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

Volkswagen Golf — 913 авто;

Rednault Megane — 836;

Skoda Octavia — 687;

Volkswagen Passat — 618;

Volkswagen Tiguan — 575;

Nissan Leaf — 529;

Audi Q5 — 506;

Nissan Rogue — 467;

Tesla Model 3 — 433;

Audi A4 — 429.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 133,3 тыс. подержанных легковушек, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года.