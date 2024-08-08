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8 августа 2024, 12:34 Читати українською

Украинцы активнее стали покупать подержанные автомобили из-за рубежа. Самые популярные модели

В течение июля 2024 года украинский автопарк пополнили 20 тысяч подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с июлем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 6%. По отношению к предыдущему месяцу этот показатель вырос почти на 8%. Об этом сообщает Укравтопром.

В течение июля 2024 года украинский автопарк пополнили 20 тысяч подержанных легковушек, ввезенных из-за границы.
Фото: freepik.com

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Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%. Дальше идут:

  • дизельные авто — 23%;
  • электромобили — 19%;
  • гибриды и авто с ГБО — по 5%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в июле на украинские номера, составляет 8,7 года.

Самые популярные модели

В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:

  • Volkswagen Golf — 913 авто;
  • Rednault Megane — 836;
  • Skoda Octavia — 687;
  • Volkswagen Passat — 618;
  • Volkswagen Tiguan — 575;
  • Nissan Leaf — 529;
  • Audi Q5 — 506;
  • Nissan Rogue — 467;
  • Tesla Model 3 — 433;
  • Audi A4 — 429.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 133,3 тыс. подержанных легковушек, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

+
+9
bonv
bonv
8 августа 2024, 12:36
#
Та і нові порозмітали через страх перед подорожчанням.
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