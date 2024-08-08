В течение июля 2024 года украинский автопарк пополнили 20 тысяч подержанных легковушек, ввезенных из-за границы. По сравнению с июлем 2023 года регистрация таких авто увеличилась на 6%. По отношению к предыдущему месяцу этот показатель вырос почти на 8%. Об этом сообщает Укравтопром.
Украинцы активнее стали покупать подержанные автомобили из-за рубежа. Самые популярные модели
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Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%. Дальше идут:
- дизельные авто — 23%;
- электромобили — 19%;
- гибриды и авто с ГБО — по 5%.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в июле на украинские номера, составляет 8,7 года.
Самые популярные модели
В ТОП-10 самых популярных моделей месяца вошли:
- Volkswagen Golf — 913 авто;
- Rednault Megane — 836;
- Skoda Octavia — 687;
- Volkswagen Passat — 618;
- Volkswagen Tiguan — 575;
- Nissan Leaf — 529;
- Audi Q5 — 506;
- Nissan Rogue — 467;
- Tesla Model 3 — 433;
- Audi A4 — 429.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 133,3 тыс. подержанных легковушек, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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Источник: Минфин
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