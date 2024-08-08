В Бразилии одобрили запуск Solana-ETF, Binance анонсировала листинг TON: что нового на крипторынке

В Бразилии одобрили запуск Solana-ETF

Комиссия по ценным бумагам и биржам Бразилии (CVM) одобрила создание биржевого криптовалютного фонда на базе Solana. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на заявление регулятора.

Это первый продукт такого рода в Бразилии и один из первых ETP на базе Solana в мире. В июне 2021 года управляющая компания 21Shares запустила аналогичный продукт на бирже SIX Swiss Exchange.

По информации CVM, одобрение Solana-ETF в Бразилии еще не означает, что торги по этому классу активов начнутся в ближайшее время. Первоначально продукт должен получить разрешение от бразильской фондовой биржи B3.

В отчете говорится, что поставщиком Solana-ETF выступит фирма QR Asset. Управлением активами займется местная финтех-компания Vortx, ориентированная на рынки капитала.

«ETF подтверждает нашу приверженность качеству и диверсификации активов. Мы гордимся тем, что являемся первопроходцами в этом сегменте, укрепляя позицию Бразилии как ведущего рынка регулируемых инвестиций в криптоактивы», — заявил инвестиционный директор QR Asset Теодоро Флери.

Криптовалютные ETF на базе биткоина и Ethereum уже торгуются на B3. Кроме того, в марте 2024 года бразильская фондовая биржа открыла доступ к еще одному продукту — iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) от BlackRock.

Binance анонсировала листинг криптовалюты TON

Криптовалютная биржа Binance анонсировала листинг The Open Network (TON) для спотовой торговли.

Трейдинг активом станет доступен 8 августа в 13:00 по киевскому времени в парах:

TON/BTC,

TON/USDT,

TON/FDUSD.

Поддержку бессрочных контрактов USDⓈ-M на базе The Open Network биржа добавила еще 1 марта.

К моменту написания новости возможность внесения депозитов в TON уже открыта. Вывод средств из спотового аккаунта станет доступен 9 августа.

Новому активу присвоен тег Seed, который используется для классификации криптовалют, находящихся на начальной стадии разработки.

В сутки цена TON выросла на 10,46% до $6,36, по данным CoinMarketCap. Актив занимает 8 строчку рейтинга с показателем капитализации в $16 млрд.

Суд одобрил выплату FTX и Alameda Research штрафа в размере $12,7 млрд

Нью-Йоркский суд одобрил соглашение между криптобиржей FTX, фирмой Alameda Research и Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC) о выплате $12,7 млрд кредиторам FTX.

В документе сказано, что FTX и Alameda «должны выплатить, совместно и отдельно, реституцию в размере $8,7 млрд лицам, понесшим убытки». Также соглашение предусматривает выплату $4 млрд в качестве комиссии за возврат незаконно полученного дохода.

Кроме того, согласно постановлению суда, генеральный директор компании-ответчика FTX в конце квартала каждого календарного года должен предоставлять CFTC отчет с подробной информацией о выплате средств или активов.

Известно, что FTX и Alameda Research навсегда запретили заключать сделки с цифровыми активами и никогда не покупать или продавать цифровые активы от имени третьих лиц. Также им запретили вести бизнес, который мог бы быть мошенничеством или направлен на обман любого лица.

Биткоин-ходлеры за 30 дней увеличили размер накоплений на 404 448 BTC

Баланс кошельков долгосрочных инвесторов первой криптовалюты за последние 30 дней пополнился на 404 448 BTC ($23 млрд). Такие данные привел CEO CryptoQuant Ки Юн Джу.

«Я почти уверен — что-то происходит за кулисами. Это очевидное накопление», — подчеркнул специалист.

Эксперт спрогнозировал, что в третьем квартале некоторые организации, крупные компании и власти ряда государств объявят об инвестициях в цифровое золото.

«Розничные инвесторы пожалеют, что не купили биткоин. Потому что они беспокоились о продаже монет властями ФРГ, компенсации Mt.Gox и текущем макроэкономическом бреде», — заявил эксперт.

На основе этих наблюдений CEO CryptoQuant пришел к выводу о сохранении бычьего рынка.

«Если курс не восстановится в течение двух недель, пересмотрю свое мнение. Я следую за „умными деньгами“, поэтому, если я ошибаюсь, значит, новые киты либо ошибаются, либо недооценивают макроэкономическую ситуацию», — объяснил он.