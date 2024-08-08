Банки ограничили проведение трансакций по коду «Азартные игры»

Банки ограничили проведение трансакций с MMC-кодом (кодом категории бизнеса) «Азартные игры» за счет карточного «кредитного лимита». Об этом сообщила ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко.

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Борьба с «черными» p2p-переводами

По ее словам, такие ограничения соответствуют постановлению Правления Национального банка Украины от 21 июня 2024 года № 72.

«Банками были инициированы определенные настройки и ограничения, которые делают невозможным проведение „азартных“ трансакций, которые пытаются осуществить клиенты кредитными средствами», — отметила она.

Кроме того, как утверждает специалист, такие ограничения можно считать частью глобальной стратегии борьбы с «черными» p2p-переводами, предусматривающей внедрение лимитов на осуществление трансакций по количеству сделок и суммам.

«Следует отметить, новые возможные ограничения по суммам (до 100 тыс. грн в месяц) и количеству трансакций (30 трансакций в месяц) будут касаться исключительно p2p-переводов (с карты на карту). При этом, на счет могут поступать другие средства (заработная) плата, пенсия, стипендия, помощь родственников и т. д. ) Под такие ограничения не попадают расчеты в торговых сетях, приобретение каких-либо товаров», — подчеркнула банкир.

Она рассказала об алгоритме обнаружения банком подозрительных трансакций, осуществляемых с противоправными целями, которые также могут быть связаны с участием картодержателя в нелегальных азартных онлайн-играх.

Так, коммерческие банки придирчиво изучают нетипичную активность электронного платежного средства по сравнению с другими периодами (например, резкое увеличение (в разы) количества карточных расчетов в отдельные дни), увеличение объемов финансовых операций не подкрепленных официальными документами.

Также банки осуществляют анализ соответствия операций с имеющимися данными о клиенте (его место работы, источник доходов и т. п. ) и изучают интернет-ресурсы, на которых клиент покупает товары, оплачивает услуги или из которых он получает средства.

«Большинство клиентов, пользующихся банковской услугой по p2p-переводам, обычно совершают небольшое количество операций на незначительные суммы. Поэтому чрезмерная/повышенная активность с их стороны всегда тщательно анализируется. Ведь опосредованно банк может быть „втянутым“ или же стать соучастником возможных противоправных действий. Репутация финучреждения приобретается годами, которую можно потерять только из-за одного, но громкого скандала», — подчеркнула Павленко.

Она отметила, что во избежание недоразумений между клиентом и банком важна эффективность «коммуникационной цепочки».