Банки ограничили проведение трансакций с MMC-кодом (кодом категории бизнеса) «Азартные игры» за счет карточного «кредитного лимита». Об этом сообщила ведущий эксперт по финансовому мониторингу Глобус Банка Марина Павленко.
Банки ограничили проведение трансакций по коду «Азартные игры»
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Борьба с «черными» p2p-переводами
По ее словам, такие ограничения соответствуют постановлению Правления Национального банка Украины от 21 июня 2024 года № 72.
«Банками были инициированы определенные настройки и ограничения, которые делают невозможным проведение „азартных“ трансакций, которые пытаются осуществить клиенты кредитными средствами», — отметила она.
Кроме того, как утверждает специалист, такие ограничения можно считать частью глобальной стратегии борьбы с «черными» p2p-переводами, предусматривающей внедрение лимитов на осуществление трансакций по количеству сделок и суммам.
«Следует отметить, новые возможные ограничения по суммам (до 100 тыс. грн в месяц) и количеству трансакций (30 трансакций в месяц) будут касаться исключительно p2p-переводов (с карты на карту). При этом, на счет могут поступать другие средства (заработная) плата, пенсия, стипендия, помощь родственников
Она рассказала об алгоритме обнаружения банком подозрительных трансакций, осуществляемых с противоправными целями, которые также могут быть связаны с участием картодержателя в нелегальных азартных онлайн-играх.
Так, коммерческие банки придирчиво изучают нетипичную активность электронного платежного средства по сравнению с другими периодами (например, резкое увеличение (в разы) количества карточных расчетов в отдельные дни), увеличение объемов финансовых операций не подкрепленных официальными документами.
Также банки осуществляют анализ соответствия операций с имеющимися данными о клиенте (его место работы, источник доходов
«Большинство клиентов, пользующихся банковской услугой по p2p-переводам, обычно совершают небольшое количество операций на незначительные суммы. Поэтому чрезмерная/повышенная активность с их стороны всегда тщательно анализируется. Ведь опосредованно банк может быть „втянутым“ или же стать соучастником возможных противоправных действий. Репутация финучреждения приобретается годами, которую можно потерять только из-за одного, но громкого скандала», — подчеркнула Павленко.
Она отметила, что во избежание недоразумений между клиентом и банком важна эффективность «коммуникационной цепочки».
Комментарии - 1