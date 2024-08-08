Портрет фрилансера 2024: сколько зарабатывают и где работают (исследование)

Фриланс-платформа Freelancehunt провела исследование, чтобы узнать, сколько зарабатывают, где работают, и сколько отдыхают фрилансеры.

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Возраст фрилансеров

Возраст наибольшей доли фрилансеров в 2024 году приходится на 24−29 лет (23,5%), что почти не изменилось, если сравнить с 2023 годом (23,7%). Возрастные группы 30−35 и 36−41 годов увеличились на 1,8% и 2,2% соответственно. Это может указывать на то, что больше профессионалов в разгаре карьеры переходят на фриланс. Фрилансеров в возрасте 18−23 лет стало гораздо меньше (-4,8%).

Соотношение мужчин и женщин почти равно, хотя мужчин немного больше — 53,4% против 46,6%. Это может свидетельствовать об общей привлекательности фриланса для обоих полов, то есть как мужчины, так и женщины находят интересные направления и зарабатывают.

Молодежь (18−23 года) больше всего представлена в категориях, связанных с аудио и видео, переводами и программированием. В большинстве категорий высок процент фрилансеров среди возрастов 24−29 и 30−35 лет, что свидетельствует об их активном участии в развитии рынка труда.

Старшие фрилансеры (48+ лет) больше представлены в направлениях, требующих большого опыта, таких как архитектура и инжиниринг.

Более 70% фрилансеров получают или имеют высшее образование

У большинства фрилансеров высшее образование — 51,8%, еще 11% учатся. Также исследование показывает наличие студентов среди удалённых специалистов, что может быть индикатором гибкости и доступности фриланса как варианта карьеры.

В 2024 году доля специалистов с высшим образованием выросла до 51,8% против 48,1% в 2023 году. Количество фрилансеров с незаконченным высшим образованием уменьшилось с 11,8% в 2023 году до 9,6% в 2024 году.

Где больше всего проживает фрилансеров

Наибольшая часть фрилансеров проживает в Киевской области (19,9%). Это может быть связано с концентрацией бизнес-центров, вузов и более развитой экономикой региона.

Многие фрилансеры проживают также в Днепропетровской (10,3%), Харьковской (9,3%), Одесской (8%) и Львовской (7,8%) областях. Эти регионы экономически активны и имеют большие города с соответствующей инфраструктурой.

Большинство фрилансеров проживает в городах (72,1%) и областных центрах (15,7%). Еще 10,7% предпочитают деревню, а 0,6% — СМТ.

Сколько часов в неделю работают фрилансеры

Для 15,1% специалистов фриланс — основная занятость, судя по тому, что на работу они тратят 30−40 часов в неделю.

Меньшая часть (8,8%) работает более 40 часов, что может свидетельствовать о высоком уровне привлечения или необходимости увеличения доходов. Очень незначительный процент (9,7%) работает в интенсивном режиме — более 50 часов в неделю. Это может быть связано с высоким спросом на услуги.

Большинство фрилансеров (47,5%) работают до 20 часов в неделю. Для них это возможность получить хорошую подработку.

Во всех категориях преобладают фрилансеры, которые работают до 20 часов в неделю. Интенсивный режим работы у специалистов по продвижению — 32,5% работает более 40 часов в неделю.

«Свыше половины фрилансеров (56,8%) не рассматривает фриланс как единственный источник дохода, подтверждающий тезис — для многих это дополнительная занятость. Однако значительный процент специалистов (43,2%) предпочитает фриланс как основное место работы», — объясняет Валентин Зюзин, руководитель Freelancehunt.

Сколько в среднем зарабатывают фрилансеры в самых популярных категориях

Среди переводчиков и копирайтеров наибольшая доля зарабатывающих до $500 — 64,7%. Это связано с тем, что некоторые задачи заказчики делегируют ИИ. Безумный спрос на услуги этих специалистов, как было в начале войны с принятием закона об украинизации, несколько спал. Также эта категория достаточно легкая для новичков, которые приходят зарабатывать на фриланс.

46,1% дизайнеров зарабатывают более 500 долларов. Имеющие знания в узких специализациях могут получать больше своей работы. К примеру, разрабатывать NFT или даже генерировать визуалы с помощью ИИ на профессиональном уровне.

В категории мобильных приложений и программирования больше фрилансеров зарабатывает более $1000:

1 7,9% зарабатывают $1000−2000,

7,9% зарабатывают $1000−2000, 8,2% — $2000−3000,

5,2% — свыше $3000.

Среди маркетологов наибольшая доля зарабатывающих более $3000 — 26,3%. И один из самых маленьких процентов (26,3%) среди получающих за свою работу до $500.