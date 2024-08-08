Портрет фрилансера 2024: сколько зарабатывают и где работают (исследование)

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
Страхование жилья от шахедов
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Новости криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаСтрахование жилья от шахедовКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобиржНовости криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

8 августа 2024, 10:44 Читати українською

Портрет фрилансера 2024: сколько зарабатывают и где работают (исследование)

Фриланс-платформа Freelancehunt провела исследование, чтобы узнать, сколько зарабатывают, где работают, и сколько отдыхают фрилансеры.

Фриланс-платформа Freelancehunt провела исследование, чтобы узнать, сколько зарабатывают, где работают, и сколько отдыхают фрилансеры.
Фото: depositphotos

Читайте: страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Возраст фрилансеров

Возраст наибольшей доли фрилансеров в 2024 году приходится на 24−29 лет (23,5%), что почти не изменилось, если сравнить с 2023 годом (23,7%). Возрастные группы 30−35 и 36−41 годов увеличились на 1,8% и 2,2% соответственно. Это может указывать на то, что больше профессионалов в разгаре карьеры переходят на фриланс. Фрилансеров в возрасте 18−23 лет стало гораздо меньше (-4,8%).

Соотношение мужчин и женщин почти равно, хотя мужчин немного больше — 53,4% против 46,6%. Это может свидетельствовать об общей привлекательности фриланса для обоих полов, то есть как мужчины, так и женщины находят интересные направления и зарабатывают.

Молодежь (18−23 года) больше всего представлена в категориях, связанных с аудио и видео, переводами и программированием. В большинстве категорий высок процент фрилансеров среди возрастов 24−29 и 30−35 лет, что свидетельствует об их активном участии в развитии рынка труда.

Старшие фрилансеры (48+ лет) больше представлены в направлениях, требующих большого опыта, таких как архитектура и инжиниринг.

Более 70% фрилансеров получают или имеют высшее образование

У большинства фрилансеров высшее образование — 51,8%, еще 11% учатся. Также исследование показывает наличие студентов среди удалённых специалистов, что может быть индикатором гибкости и доступности фриланса как варианта карьеры.

В 2024 году доля специалистов с высшим образованием выросла до 51,8% против 48,1% в 2023 году. Количество фрилансеров с незаконченным высшим образованием уменьшилось с 11,8% в 2023 году до 9,6% в 2024 году.

Где больше всего проживает фрилансеров

Наибольшая часть фрилансеров проживает в Киевской области (19,9%). Это может быть связано с концентрацией бизнес-центров, вузов и более развитой экономикой региона.

Многие фрилансеры проживают также в Днепропетровской (10,3%), Харьковской (9,3%), Одесской (8%) и Львовской (7,8%) областях. Эти регионы экономически активны и имеют большие города с соответствующей инфраструктурой.

Большинство фрилансеров проживает в городах (72,1%) и областных центрах (15,7%). Еще 10,7% предпочитают деревню, а 0,6% — СМТ.

Сколько часов в неделю работают фрилансеры

Для 15,1% специалистов фриланс — основная занятость, судя по тому, что на работу они тратят 30−40 часов в неделю.

Меньшая часть (8,8%) работает более 40 часов, что может свидетельствовать о высоком уровне привлечения или необходимости увеличения доходов. Очень незначительный процент (9,7%) работает в интенсивном режиме — более 50 часов в неделю. Это может быть связано с высоким спросом на услуги.

Большинство фрилансеров (47,5%) работают до 20 часов в неделю. Для них это возможность получить хорошую подработку.

Во всех категориях преобладают фрилансеры, которые работают до 20 часов в неделю. Интенсивный режим работы у специалистов по продвижению — 32,5% работает более 40 часов в неделю.

«Свыше половины фрилансеров (56,8%) не рассматривает фриланс как единственный источник дохода, подтверждающий тезис — для многих это дополнительная занятость. Однако значительный процент специалистов (43,2%) предпочитает фриланс как основное место работы», — объясняет Валентин Зюзин, руководитель Freelancehunt.

Сколько в среднем зарабатывают фрилансеры в самых популярных категориях

Среди переводчиков и копирайтеров наибольшая доля зарабатывающих до $500 — 64,7%. Это связано с тем, что некоторые задачи заказчики делегируют ИИ. Безумный спрос на услуги этих специалистов, как было в начале войны с принятием закона об украинизации, несколько спал. Также эта категория достаточно легкая для новичков, которые приходят зарабатывать на фриланс.

46,1% дизайнеров зарабатывают более 500 долларов. Имеющие знания в узких специализациях могут получать больше своей работы. К примеру, разрабатывать NFT или даже генерировать визуалы с помощью ИИ на профессиональном уровне.

В категории мобильных приложений и программирования больше фрилансеров зарабатывает более $1000:

  • 1 7,9% зарабатывают $1000−2000,

  • 8,2% — $2000−3000,

  • 5,2% — свыше $3000.

Среди маркетологов наибольшая доля зарабатывающих более $3000 — 26,3%. И один из самых маленьких процентов (26,3%) среди получающих за свою работу до $500.

Начните зарабатывать от 10% годового активного и пассивного дохода

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+30
bonv
bonv
8 августа 2024, 11:39
#
Важко трудяться:)))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 7 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами