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8 августа 2024, 10:14 Читати українською

Украине критически важно получить в 2025 году минимум $31 миллиард помощи — Пышный

Украина в части консолидации своих возможностей, реализации реформ, выполнения обязательств превзошла ожидания партнеров, поэтому международная помощь будет сохраняться. Такое предположение высказал глава Нацбанка Андрей Пышный в колонке на Укринформе.

Украина в части консолидации своих возможностей, реализации реформ, выполнения обязательств превзошла ожидания партнеров, поэтому международная помощь будет сохраняться.
Фото: ukrinform

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Международная помощь

«НБУ предполагает постепенную нормализацию условий для экономической деятельности. Однако риски, связанные с ходом войны, являются определяющими для нашего прогноза. Одно из предположений прогноза — международная помощь будет сохраняться. Украина остается зависимой от нее и не потому, что мы плохо работаем. Наоборот, Украина в части консолидации своих возможностей, реализации реформ, выполнения обязательств превзошла ожидания, что неоднократно отмечали партнеры», — отметил Пышный.

Он отметил, что война, развязанная россией, вызвала потребность в финансировании обороны, которая привела к колоссальному увеличению бюджетных расходов.

«Весомую часть дефицита этого года (около $38 млрд) будет очень трудно покрыть без внешней финансовой помощи, несмотря на успехи в активизации внутреннего долгового рынка, увеличение базы налогообложения и накопленный запас прочности. И мы благодарны ЕС, США, МВФ и другим партнерам за уже утвержденные программы поддержки», — подчеркнул глава НБУ.

Впрочем, финансирование на следующие годы, по его словам, пока нельзя назвать определенным, поэтому постоянная работа с международными партнерами продолжается.

«Украине критически важно получить в 2025 и 2026 годах минимум $31 млрд и $21 млрд соответственно. Надеемся также на дальнейшие положительные решения об использовании обездвиженных активов россии. Это существенно уменьшит риски недостаточности финансирования и особенно важно, учитывая выборы в странах-партнерах», — резюмировал Пышный.

Напомним

С начала полномасштабного российского вторжения Министерство финансов Украины привлекло около $8,1 млрд бюджетной поддержки от Международного валютного фонда.

В целом, с начала полномасштабного вторжения Украина привлекла $85,4 млрд международной финансовой помощи.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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bonv
bonv
8 августа 2024, 11:39
#
І фото в тему…
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stas12345
stas12345
8 августа 2024, 12:02
#
А краще отримати 41 млрд, а ще краще 51
+
0
Karin77
Karin77
8 августа 2024, 13:09
#
І щоб так було постійно…
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