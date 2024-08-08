Украине критически важно получить в 2025 году минимум $31 миллиард помощи — Пышный

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Международная помощь

«НБУ предполагает постепенную нормализацию условий для экономической деятельности. Однако риски, связанные с ходом войны, являются определяющими для нашего прогноза. Одно из предположений прогноза — международная помощь будет сохраняться. Украина остается зависимой от нее и не потому, что мы плохо работаем. Наоборот, Украина в части консолидации своих возможностей, реализации реформ, выполнения обязательств превзошла ожидания, что неоднократно отмечали партнеры», — отметил Пышный.

Он отметил, что война, развязанная россией, вызвала потребность в финансировании обороны, которая привела к колоссальному увеличению бюджетных расходов.

«Весомую часть дефицита этого года (около $38 млрд) будет очень трудно покрыть без внешней финансовой помощи, несмотря на успехи в активизации внутреннего долгового рынка, увеличение базы налогообложения и накопленный запас прочности. И мы благодарны ЕС, США, МВФ и другим партнерам за уже утвержденные программы поддержки», — подчеркнул глава НБУ.

Впрочем, финансирование на следующие годы, по его словам, пока нельзя назвать определенным, поэтому постоянная работа с международными партнерами продолжается.

«Украине критически важно получить в 2025 и 2026 годах минимум $31 млрд и $21 млрд соответственно. Надеемся также на дальнейшие положительные решения об использовании обездвиженных активов россии. Это существенно уменьшит риски недостаточности финансирования и особенно важно, учитывая выборы в странах-партнерах», — резюмировал Пышный.

Напомним

С начала полномасштабного российского вторжения Министерство финансов Украины привлекло около $8,1 млрд бюджетной поддержки от Международного валютного фонда.

В целом, с начала полномасштабного вторжения Украина привлекла $85,4 млрд международной финансовой помощи.