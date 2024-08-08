Италия и Швейцария задумались над повышением налогов для сверхбогатых

Кабинет министров премьер-министра Италии Джорджи Мелони в среду, 7 августа, удвоил единый налог на зарубежные доходы новых резидентов, что стало ударом для богатых экспатов, стремящихся избежать более высоких налогов в других странах Европы, сообщает Financial Times.

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Футбольная страна

Традиционно Италия всегда считалась юрисдикцией с высокими налогами, однако благодаря схеме, введенной в 2017 году, получившей название «футбольной» (the footballers scheme), страна стала популярным местом для проживания сверхбогатых людей.

Данная схема позволяла новым резидентам, а также гражданам Италии, прожившим за рубежом девять из 10 последних лет, платить фиксированный налог в размере 100 тысяч евро на любой иностранный доход или активы в течение 15 лет. В рамках этой схемы Италия привлекла множество состоятельных людей, включая известных футболистов, например — Криштиану Роналду, который переехал в Италию, чтобы играть за «Ювентус» с 2018 по 2021 годы.

По данным FT, «футбольная схема» получила особую популярность после выхода Великобритании из состава ЕС и привлекла 2730 мультимиллионеров, среди которых значатся руководители финансовых организаций, олигархи и предприниматели.

Как отмечает FT, налоговые льготы и наплав богатых людей вызывали недовольство у многих итальянцев, особенно в Милане, где цены на недвижимость взлетели на 43% за последние пять лет, а цены на аренду жилья увеличились за два года на 20%.

Решение о повышении налогов, как надеются власти Италии, также поможет сократить дефицит бюджета, размер которого вызывает беспокойство у руководства ЕС. В 2023 года бюджетный дефицит Италии достиг 7,4% от валового внутреннего продукта — значительно выше целевых 3% ВВП для стран-членов ЕС. ЕС прогнозирует, что бюджетный дефицит Италии в 2024 году составит 4,4% от ВВП, что все еще значительно выше целевого показателя.

Французский инвестор, находящийся в процессе переезда из Лондона в Милан, заявил FT, что решение властей «вызывает беспокойство»: «Это посылает сигнал о том, что это не стабильный режим, что, на мой взгляд, ужасно <…> [После этого] вы должны задаться вопросом: сначала 100 тысяч евро, потом 200 тысяч евро, потом 400 тысяч евро?».

Что в Швейцарии

Также в сторону повышения налогов задумалась и Швейцария, где проживают 22 из 500 самых богатых людей мира и которую по праву называют «хранительницей мирового богатства».

Согласно информации Bloomberg, c соответствующей инициативой вышло молодежное крыло социал-демократов — Juso, которое предложило за счет налога на наследство финансировать меры, направленные на смягчение последствий изменения климата.

Предложение Juso — взимать половину передаваемого богатства, превышающего 50 млн франков ($59 млн), будет вынесено на национальное голосование, которое ожидается примерно через два года. По мнению президента Juso Мириама Хостетманна, богатый класс должен платить за борьбу с последствиями изменения климата больше других, поскольку именно он получает выгоду от экономической системы, этот климатический кризис вызвавший.

Изабель Мартинес, старший экономист KOF ETH Zurich, оценивает, что в Швейцарии в настоящее время проживает около 2,5 тысячи налогоплательщиков с состоянием более 50 млн франков, что составляет менее 0,1% всех налогоплательщиков. Их налоговые выплаты составляют около 5−7 млрд франков в год, что составляет около 6% доходов от налогов на доходы, прибыль и прирост капитала.

В настоящее время в Швейцарии нет федерального налога на наследство. Некоторые кантоны страны взимают налоги, хотя супруги и дети в большинстве случаев освобождаются от них. Там, где наследники облагаются налогом, ставки не превышают 3,5%.

Перспектива введения налога на наследство, тем более такого высокого, возможно, заставит обеспеченных людей уехать из страны. «Люди с серьезным богатством никогда не будут платить это. Они просто переедут», — заявил Bloomberg Стефан Легге, руководитель отдела налоговой и торговой политики в Университете Санкт-Галлена.

Он также предупреждает, что налог может оказаться контрпродуктивным: потери доходов от уезжающих богатых резидентов придется компенсировать повышением налогов для остальных. Кроме того, может выйти так, что предлагаемый налог окажется настолько высоким, что наследникам бизнеса придется продавать активы для его уплаты. Это поставит под угрозу рабочие места, особенно если покупателем окажется иностранный покупатель, менее склонный сохранять производство в дорогой Швейцарии, пишет издание.

Напомним

Италия и Швейцария — не единственные страны, задумавшиеся о целевых мерах против богатых людей.

Налоговые льготы для нерезидентов отменяет Великобритания, а Испания ввела временный налог на богатство для финансирования социальных программ в период постпандемической инфляции.

Бразилия, которая в этом году председательствует в группе G20, предложила глобальный минимальный налог на самых богатых, но правительства разделились по этому вопросу, и США оказались в числе тех, кто против.

Согласно июньскому отчету Henley & Partners, «великая миграция» миллионеров, начавшаяся в прошлом году, имеет все шансы продолжится в 2024-м: по их прогнозу, в другие страны переберутся 128 тысяч долларовых миллионеров, что превзойдет предыдущий рекорд в 120 тысяч, установленный в 2023 году.

В компании ожидают, что больше всего миллионеров в 2024 году может уехать из Китая (- 15,2 тысячи), Великобритании (- 9,5 тысячи), Индии (- 4,3 тысячи) и Южной Кореи (- 1,2 тысячи).

Что же касается направлений, куда, наоборот, стремятся переехать миллионеры, то в топ-пять таких стран вошли Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), США, Сингапур, Канада и Австралия.