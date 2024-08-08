Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 5 копеек

Национальный банк Украины установил на 8 августа 2024 официальный курс гривны на уровне 40,9847 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем , НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.

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Валютный рынок

НБУ на 8 августа установил официальный курс евро на уровне 44,76 грн (на 7 августа был установлен на уровне 44,79 грн). Европейская валюта подешевела на 3 копейки.

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