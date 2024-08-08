Национальный банк Украины установил на 8 августа 2024 официальный курс гривны на уровне 40,9847 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.
Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 5 копеек
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Валютный рынок
НБУ на 8 августа установил официальный курс евро на уровне 44,76 грн (на 7 августа был установлен на уровне 44,79 грн). Европейская валюта подешевела на 3 копейки.
«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1
Написали бы честно — доллар подешевел,
так нет, обязательно надо втулить
хоть какое-то повышение.
Не зависимо от ситуации на межбанке,
в редакция всегда пишет о росте…